Grande Fratello Vip, pace fatta tra Sossio Aruta e Antonio Zequila

L’ingresso di Sossio Aruta ha scombussolato l’umore di Antonio Zequila nella Casa. L’incompatibilità caratteriale, poiché entrambi vogliono avere un ruolo di leadership negli studi di Cinecittà, li ha portati a sfidarsi in dei giochi molto divertenti, come per esempio i calci di rigore.

Inizialmente questi giochi venivano fatti solamente con l’unico scopo di divertirsi. Tuttavia, soprattutto nell’ultimo periodo, i toni tra Sossio Aruta e Antonio Zequila sono diventati sempre più seri e il colpo di grazia è avvenuto durante lo scontro tra Antonella Elia e Fernanda Lessa.

Infatti da un lato c’è Sossio Aruta che prende le difese di Antonella Elia, mentre Antonio Zequila patteggia per Fernanda Lessa. Nell’ultima diretta del “Grande Fratello Vip“, sotto agli occhi del conduttore Alfonso Signorini, sono piovuti insulti molto pesanti.

Pace tra Sossio Aruta e Antonio Zequila

Come riporta il sito del “GF Vip”, durante la notte però Antonio Zequila ha voluto un confronto con Sossio Aruta, che immediatamente accetta la richiesta del suo compagno di viaggio. L’attore ammette comunque di aver sbagliato: “Io mi scuso per le parole che ho usato durante la lite, fino a prima abbiamo sempre scherzato, ma non volevo dirti ‘Parla in italiano’, ma volevo dire ‘modera i termini’, quindi io ti chiedo scusa”.

Sossio Aruta ammette di essersi molto dispiaciuto per come si è comportato Antonio Zequila in questi giorni, poiché entrambi provengono dallo stesso periodo e dalla provincia di Napoli. Nonostante questo, Sossio Aruta accetta le scuse aggiungendo di avere delle colpe: “Anch’ io ho esagerato parlando di bullismo, ma la tua uscita è stata fuori luogo. Comunque sono contento che hai capito. Ti chiedo scusa e spero che vieni in finale con me”.

Il tutto termina con un bell’abbraccio, facendo presagire che ogni tipo di rancore tra Sossio Aruta e Antonio Zequila appartenga solamente al passato.