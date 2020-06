I lavori per la quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, in onda dal mese di settembre, stanno andando incessantemente avanti. Al momento le uniche certezze sono la riconferma di Alfonso Signorini come conduttore, e di Pupo nel ruolo di opinionista.

Il posto di Wanda Nara se lo contendono Giulia De Lellis e Loredana Lecciso, poiché ormai sembra essere stato definitivamente accantonato il nomi di Antonella Elia, che ha deciso di partecipare a “Temptation Island Vip”, e quello di Adriana Volpe, che ha firmato un contratto per TV8.

Il nuovo nome per il cast

Secondo le ultime indiscrezioni, pubblicate dal sito “Tv Blog”, nel cast ci saranno Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento. Negli ultimi mesi si sono fatti anche il nome di Cristina Buccino e di Michela Quattrociocche, ma l’ex fidanzata di Alberto Aquilani, sui social network, ha smentito immediatamente questa possibilità.

Il settimanale “Oggi“, diretto da Umberto Brindani fa altri due nomi molto importanti. All’interno della rubrica “Ah, saperlo… Pillole di gossip”, curata da Alberto Dandolo, si può leggere: “Si sussurra che il GF Vip abbia messo gli occhi su Enock Barwuah, fratello naturale di Mario Balotelli, e Francesco Ricci, 28, influencer e fashion blogger. Riusciranno i due a entrare nella Casa?”.

Enock Barwuah è già conosciuto al grande pubblico, poiché ha superato già i duecento mila followers su Instagram, oltre ad aver militato in alcune squadre in Serie D, come il Caravaggio. La biografia di Francesco Ricci è invece possibile leggerla sul suo sito web: “Fotomodello e conduttore televisivo di 28 anni, originario di Brescia ma residente negli Stati Uniti, a Miami Beach. Nel 2016 co-conduttore del talk show ‘The Gap-Eliminiamo le distanze 2.0’, in onda da ottobre 2015 a giugno 2016, ogni domenica alle 21:30 su RTB (canale 72 del digitale terrestre), dove intervista personaggi vip della Tv nazionale”.