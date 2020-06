Grande Fratello Vip, Michela Quattrociocche smentisce la sua presenza nel cast

Nelle ultime settimane Michela Quattrociocche ha conquistato le cronache rose. Infatti l’attrice, dopo otto anni di matrimonio con l’ex calciatore Alberto Aquilani – con il quale ha avuto due figlie, Aurora, nata il 2011 e Diamante, nata nel 2014 – annuncia sul suo profilo Instagram di essersi lasciata con il marito.

In questa lunga nota si può leggere che: “Abbiamo deciso, di comune accordo e con grande rispetto reciproco, di separarci. E’ stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile. Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose, che saranno al centro della nostra vita”. Nel comunicato viene sottolineato che, da quel momento in poi, non vogliono più svelare ulteriori dettagli sulla loro separazione per rispettare la loro privacy e quella dei loro figli.

La voce sul “Grande Fratello Vip”

Il nome di Michela Quattrociocche, dopo la separazione con Alberto Aquilani, sarebbe diventato un volto perfetto per la trasmissione condotta da Alfonso Signorini. La donna avrebbe potuto far parlare di sé svelando alcuni dettagli, ad oggi nascosti, sullo sportivo.

Ma a quanto pare, Michela Quattrociocche, escludendo clamorosi colpi di scena, non parteciperà al “Grande Fratello Vip“. Ad annunciarlo è la diretta interessata con una breve storia pubblicata su Instagram nella giornata di ieri: “Volevo dirvi che non parteciperò a nessun tipo di reality televisivo“.

Si tratta comunque di una doccia fredda per Signorini, poiché il suo nome stava già attirando numerosi spettatori, nonostante la notizia non fosse neanche ufficiale. Al momento i maggiori indiziati per partecipare al “Grande Fratello Vip” sono le sorelle Buccino e un clamoroso ritorno del Dj Andrea Damante, mentre la sua fidanzata Giulia De Lellis potrebbe fare l’opinionista.