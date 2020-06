Grande Fratello Vip, nel cast presenti Flavia Vento e Elisabetta Gregoraci

La prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, e salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe iniziare verso la metà del mese di settembre. Alla conduzione ci sarà nuovamente Alfonso Signorini, che ha convinto la rete per come sia riuscito a gestire la trasmissione nonostante i problemi nati a causa dell’emergenza Coronavirus.

Alfonso Signorini ha poi confermato che al suo fianco ci sarà Pupo, opinionista già della scorsa edizione del “Grande Fratello Vip“. Non confermata invece Wanda Nara, e per prendere il suo posto sarebbe in atto un duello tra Giulia De Lellis e Loredana Lecciso, mentre Antonella Elia e Adriana Volpe sembrano essere ormai fuori dai giochi.

I primi nomi sul cast del “GF Vip”

Come per la scorsa edizione, Alfonso Signorini durante una diretta su Instagram ha dichiarato: “Lo stile sarà esattamente come quello dell’edizione appena finita se non di più! Come lo scorso anno la gente non dovrà mai dire: ‘Ma questo chi cavolo è?’, perciò sto lavorando mattina e sera. Ho già scelto due concorrenti, il cast sarà ancora più famoso dello scorso anno”.

Ed i nomi anticipati da “Tv Blog” fanno capire che questa può diventare una delle edizioni più importanti degli ultimi anni. Il primo vip ad aver accettato la proposta di Alfonso Signorini è Elisabetta Gregoraci, che negli ultimi anni ha condotto “Made in Sud” insieme a Gigi & Ross e Fatima Trotta.

Il desiderio di partecipare al “Grande Fratello Vip” per l’attrice è nato già alcuni anni fa, ma il suo ex Flavio Briatore ha sempre bloccato questa possibilità. A quanto pare, lo staff sembra aver convinto anche l’imprenditore a far entrare la donna nella Casa.

Il secondo nome è quello invece di Flavia Vento. Per la showgirl non sarebbe però il primo reality show, poiché in passato ha partecipato sia alla prima edizione de “La Fattoria” e in due edizioni de “L’Isola dei Famosi”.