Grande Fratello Vip 5, Signorini svela come sarà la nuova edizione e fa una promessa

Il Grande Fratello Vip 5 partirà in autunno ed avrà tantissime novità. Tutti coloro che sono appassionati del reality show dovranno attendere pochi mesi prima di godersi le vicende degli inquilini della casa più spiata d’Italia. Proprio in queste ore Alfonso Signorini ha voluto svelare ai suoi telespettatori come sarà strutturata la nuova edizione e nel farlo ha fatto una promessa a tutti i fans (suoi e della trasmissione): ci saranno dei “Veri Vip” ed ha affermato di aver già concluso il contratto con alcuni di loro.

Il Grande Fratello Vip 5 inizia a pochi mesi di distanza dalla fine della quarta edizione del reality, questa decisione è stata presa dagli autori visto l’estremo successo avuto dalla precedente edizione, terminata con un paio di settimane di anticipo a causa della pandemia. Al timone della nuova edizione è stato confermato Alfonso Signorini che a poco a poco, attraverso le sue pagine social, informa sulle novità della nuova stagione attraverso dei tweet.

In uno dei suoi più recenti tweet, il noto presentatore ha dichiarato di aver mantenuto la promessa “posso dire che si profila un cast straordinario, migliore di quello della scorsa edizione che era già forte. Per la prima volta in 20 anni di reality, si sono presentati veri vip” stando a quanto dichiarato da Signorini i veri vip Si sono presentati dicendo “mi è piaciuto quello che ho visto, ho fiducia in te perché ho visto il tuo modo di raccontare la realtà delle persone e questo mi fa sentire più al sicuro!!” .

Signorini in un altro post ha comunicato di aver già provinato molti Vip che, si sono presentati tutti spontaneamente ed ha dichiarato che tuttora sono in corso i provini e vengono effettuati in via remota collegandosi con Zoom. Al momento sono stati provinati 40 vip, secondo indiscrezioni sembra che a causa della sospensione dei concerti e dei set chiusi ci siano molte più persone pronte ad entrare nella casa.

Tra i primi nomi che sono stati spoilerati, ma non ancora confermati, vi è quello di Elisabetta Gregoraci ed anche la presenza di due celebri attori ed una showgirl e di una nobildonna ma, i nomi rimangono ancora un segreto. Alfonso Signorini attraverso le sue pagine Social promette ai suoi fans che, questa edizione del Grande Fratello vip 5 sarà scoppiettante ed entusiasmanti perché “parteciperanno dei veri vip” e non i soliti vip che cercano di tornare in auge attraverso il reality.