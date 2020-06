Grande Fratello Vip, Loredana Lecciso nel cast come opinionista: l’indiscrezione

Stanno andando avanti i preparativi per la prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Al momento l’unica vera certezza è la conferma di Pupo come opinionista, mentre Wanda Nara non sembra aver convinto la rete, poiché scartata da Mediaset.

La grande favorita, fino a pochi giorni fa, per prendere il posto di Wanda Nara sembra essere Giulia De Lellis. Alfonso Signorini infatti, in una vecchia intervista, non ha nascosto di provare una forte stima nei suoi confronti: “Io l’avrei voluta molto volentieri al mio fianco nelle vesti di opinionista perché mi faceva simpatia ritrovarla in quella veste ma poi le cose sono andate diversamente”.

La nuova indiscrezione sul Grande Fratello Vip

A quanto pare, anche Loredana Lecciso sarebbe in lizza per diventare la prossima opinionista del “Grande Fratello Vip”. A svelare questa notizia ci pensa Francesco Fredella, conduttore della trasmissione “Viaradio Autostrade per l’Italia” in onda su RTL 102.5. Lo speaker è poi conosciuto per essere molto vicino a Mediaset, grazie al suo ruolo da opinionista a “Pomeriggio Cinque”.

Fino a oggi Loredana Lecciso ha sempre rifiutato di far parte del “Grande Fratello Vip”, ma la conduzione del direttore di “Chi” le starebbe facendo cambiare idea: “L’unica cosa che mi sta tentando è il fatto che lo conduca Alfonso Signorini perché ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirar fuori il meglio di me e mi permetterebbe di abbattere certe sovrastrutture e rendermi normale”.

Ma anche sul cast stanno girando alcuni nomi anche importanti. Secondo il sito “Tv Blog” Flavia Vento ed Elisabetta Gregoraci avrebbero già firmato un contratto con gli autori del “Grande Fratello Vip” per entrare nella Casa più spiata d’Italia.