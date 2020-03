Grande Fratello Vip, Michele Cucuzza: "Tifo per Antonio Zequila" e difende Antonella Elia

Michele Cucuzza è stato eliminato durante la decima puntata del “Grande Fratello Vip“, perdendo al televoto contro Adriana Volpe, Barbara Alberti e Fabio Testi. Nonostante questo, il giornalista può ritenersi felice per l’esperienza fatta nella Casa, poiché ha rilanciato nuovamente il suo nome dopo tanti anni di assenza.

L’ex gieffino in questi giorni ha rilasciato una intervista nella trasmissione “Non succederà più“, condotta da Giada De Miceli su “Radio Radio”. Approfittando di questa occasione, parla propria del suo percorso fatto al “Grande Fratello Vip”, svelando anche i suoi preferiti nella Casa.

Le parole di Michele Cucuzza

Incalzato dalla conduttrice, Cucuzza dichiara di aver partecipato al “Grande Fratello Vip” perché si ritiene una persona versatile, poiché ha fatto un po’ di tutto nel piccolo schermo. L’unica cosa che gli mancava nel suo curriculum era proprio un reality show, e per questo aveva deciso di accettare la proposta di Alfonso Signorini.

Sull’amicizia con Paolo Ciavarro ammette di aver immediatamente stretto un bel legame con il giovane, ritenendo uno dei favoriti a vincere questa quarta edizione del “GF Vip“. Poi aggiunge di sperare che il suo rapporto insieme a Clizia Incorvaia possa durare per molto tempo. Non crede che la differenza d’età possa essere un problema, poiché dinanzi ai sentimenti tutto passa in secondo piano.

Tuttavia sia convinto della vittoria di Ciavarro, l’ex gieffino ammette di fare il tifo per un altro concorrente nella casa, Antonio Zequila: “Lo conosco da anni e lo trovo molto simpatico. Lui è un po’ il prototipo del maschio italiano all’antica, il Don Giovanni a tutti i costi”.

Mentre prende le difese di Antonella Elia: “Lei è una mia amica da anni. L’ultima puntata, quando ha detto tra le lacrime ‘mi vergogno di essere così‘, lei ha spiegato quali sono state le sue difficoltà in famiglia quando era piccola, una situazione che l’ha resa insicura. Io continuo a volerle bene anche se ha avuto dei momenti che sono discutibili”.