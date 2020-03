GF Vip 4, acceso litigio tra Ursula Bennardo e la compagna di Licia Nunez

Ursula Bennardo è la compagna del calciatore Sossio Aruta, da cui ha avuto una figlia, Bianca, lo scorso 11 ottobre 2019. Sossio è uno degli attuali concorrenti della quarta edizione del reality show in onda su Canale 5 “Grande Fratello Vip”, condotto dal giornalista Alfonso Signorini ed è stato proclamato primo finalista del reality.

L’ex dama del programma televisivo “Uomini e Donne”, in seguito ad un acceso litigio avvenuto tra il suo fidanzato ed il compagno di avventura Antonio Zequila ha difeso Sossio ed ha consigliato ai telespettatori di non seguire i compagni e mariti dei concorrenti, visto che secondo lei offendono le altre persone e vogliono in tutti i modi acquisire popolarità.

A non avere apprezzato le parole di Ursula è stata la compagna della concorrente Licia Nunez, Barbara Eboli, che attraverso il suo profilo Instagram ha duramente attaccato la dama di “Uomini e Donne”, soprattutto per la sua partecipazione al programma televisivo “Temptation Island Vip”, in cui ha messo alla prova la sua storia d’amore con Sossio.

Queste le piccate parole che Barbara Eboli ha rivolto alla compagna di Sossio Aruta: “Detto ciò, ad una che davanti a tutta l’Italia ha fatto la figura della cornuta accanto ad un viscido che dopo pochi giorni ti aveva già dimenticato facendo il buffone con una sconosciuta… posso solo dire di tornare a non parlare perchè forse dimezzi la figuraccia”.

Ursula ha prontamente replicato alle accuse ed ha invitato la compagna di Licia Nunez ad evitare di voler a tutti i costi acquisire popolarità e di provare lei a fare qualcosa in televisione se ha questo grande desiderio di visibilità. Secondo Ursula infatti Barbara Eboli starebbe cercando in tutti i modi di diventare famosa accusando gli altri mediante i social network, quando in realtà starebbe dimostrando solamente invidia e gelosia.