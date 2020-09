Grande Fratello Vip, Mario Balotelli parla di Fausto Leali: "È ignorante, non razzista"

L’evento più clamoroso dell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, è la squalifica di Fausto Leali. Il cantante ha ricevuto questa espulsione dopo essere stato accusato di razzismo per una frase detta nei confronti di Enock Barwuah.

Fausto Leali seppure in lacrime accetta la squalifica data da Alfonso Signorini e dagli autori del “GF Vip“, sebbene ci tenga a sottolineare che ha detto quelle frasi senza nessuna malizia. Con un collegamento dalla Casa interviene anche Mario Balotelli, fratello di Enock Barwuah, che parla della squalifica dell’artista.

Le parole di Mario Balotelli

In questa chiacchierata, come riportato dal sito “Leggo”, l’ex attaccante del Brescia Calcio inizia parlando del suo rapporto con il fratello: “Enock è quello tra le due famiglie che amo d ipiù, senza togliere niente a nessuno ma è un mio amico, è il mio sangue è mio fratello, guai chi me lo tocca. Riguardo a quello che ti è successo mi hai scioccato sei stato un gran signore”.

Sulle accuse di razzismo fatte da Fausto Leali svela: “Nel mondo secondo me non ci sono troppi razzisti, il problema è solo l’ignoranza. Io non giudico le persone che non conosco, io sono convinto che Fausto non sia razzista, io penso sia solo da ignoranti”.

Ovviamente si parla pure di gossip, con Antonella Elia che lancia una provocazione a Mario Balotelli chiedendo di salutare Dayane Mello. L’attaccante però risponde alla domanda dell’opinionista: “Non sono tipo da gossip, Dayane la conosco e la saluto e dico anche le che le voglio bene”.

In queste settimane la modella Dayane Mello ha parlato in più occasioni di Mario Balotelli. L’ex concorrente di “Pechino Express” svela di aver avuto una conoscenza con lui durata un paio di settimane, ma nonostante questo ha un bel ricordo di quel periodo.