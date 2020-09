GF Vip, Mario Balotelli avvisa Dayane Mello: "La mia ragazza ti aspetta con le pistole"

Tutto è cominciato quando Dayane Mello, che nella Casa del GF Vip 5 ha come coinquilino Enock Barwuah, fratello minore di Mario Balotelli, si è lasciata andare al ricordo di quando lei e Super Mario stavano insieme. O meglio, a quando si frequentarono per un breve periodo. E se, come si è scoperto successivamente, questi incontri poco o nulla hanno lasciato in ricordo a Balotelli, al contrario la modella brasiliana è parsa ancora molto presa da lui.

Ad Enock e agli altri inquilini della Casa del Grande Fratello Vip, infatti, Dayane Mello ha rivelato di ricordare ogni dettaglio del flirt con il controverso calciatore: dal primo incontro al primo bacio, scattato in auto, quando lui era andato a prenderla all’agenzia di modelle milanese presso cui lavorava. Ma Dayane si è spinta ancora oltre nei racconti, ammantandoli di un romanticismo che Mario Balotelli ha immediatamente smentito.

Per esempio ha dichiarato che Mario quando si erano conosciuti (lui aveva 19 anni ed era già un calciatore affermato, lei ne aveva 18 ed era appena arrivata dal Brasile per lavorare come modella in Europa) voleva una storia seria, mentre lei no; viceversa, quando lei era pronta a fare sul serio, lui non era più disponibile. Ha poi ammesso, sognante, di provare ancora del sentimento per lui, e di tremare al pensiero di rivederlo, casomai dovesse entrare nella Casa per fare una sorpresa ad Enock.

Confidenze, quelle della Mello, che non sono piaciute affatto al calciatore. E men che meno sono piaciute alla sua misteriosa fidanzata. Anche se non sono mai usciti ufficialmente allo scoperto, infatti, sembra proprio che Mario Balotelli stia con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché influencer di successo, ovvero la sexy e procace Alessia Messina.

E se inizialmente il calciatore si è ‘limitato’ a scrivere su Instagram che quelle di Dayane erano tutte falsità, successivamente, su Twitter, ha pubblicato una frase di avvertimento che la dice lunga sulla gelosia della compagna. “La mia fidanzata ti saluta e ti aspetta con le pistole” ha twittato Super Mario all’indirizzo di Dayane Mello. Il commento però è stato cancellato subito dopo. Peccato che avesse già fatto il giro del web. E Dayane è avvisata: basta parlare di Balotelli nella Casa del GF Vip, perché Alessia non perdona!