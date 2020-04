Grande Fratello Vip, l’iniziativa di Alfonso Signorini per partecipare come pubblico direttamente da casa

A causa del Coronavirus, tutti gli studi Mediaset sono chiusi al pubblico. Quindi, le poche trasmissioni d’intrattenimento ancora in onda, come “Forum” o il “Grande Fratello Vip“, vengono trasmesse a porte chiuse e con la sola presenza dello staff necessario.

Nella giornata dell’8 aprile, su Canale 5, andrà in onda la finale del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo. Il conduttore tuttavia, insieme agli autori, ha lanciato un appello sui social network per far partecipare anche il pubblico con una iniziativa totalmente inedita.

L’iniziativa del “GF Vip”

Questa nuova idea viene spiegata da Sergio Volpini, ex concorrente di questa quarta edizione del “Grande Fratello Vip”, con un video pubblicato sulla pagina ufficiale del reality: “Visto che non ci potrà essere il pubblico, ci è venuto una fantastica idea. Vi invitiamo a registrare dieci secondi dei vostri applausi per formare il pubblico più bello di sempre”.

Come ricordato direttamente dal post Instagram, per partecipare a questa iniziativa, oltre a taggare la pagina ufficiale del “GF Vip” vanno utilizzati anche gli hashtag #GFVIP” e “#IoRestoaCasaconGFVIP”: “Prima di postare la tua ig stories leggi l’informativa privacy. E mi raccomando: usa entrambi gli hashtag, perché solo così potremo ritenere validamente espresso il tuo consenso privacy alla selezione e messa in onda dei video”.

Oltre a Sergio Volpini, anche altri ex gieffini hanno spiegato che la maggior parte dei video inviati verranno montati e successivamente inseriti nell’arco della messa in onda. L’iniziativa è stata presa soprattutto per dare al pubblico una certa importanza nella trasmissione, dopo che nelle ultime settimane hanno fatto sentire la loro vicinanza tramite Twitter.

L’iniziativa è stata presa con entusiasmo dai telespettatori, poiché sotto al post ci sono numerosi commenti che lodano l’idea lanciata da Signorini e dei suoi autori.