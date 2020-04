GF Vip, Fernanda Lessa: "Vincerà Antonella Elia perché è un’esperta di reality"

La modella e disc Jokey brasiliana Fernanda Lessa è stata una delle concorrenti della quarta edizione del reality show in onda su Canale 5 “Grande Fratello Vip” condotto dal giornalista Alfonso Signorini. Fernanda è stata eliminata ad un passo dalla semifinale, pur avendo vissuto un’esperienza molto ricca e soddisfacente.

Al settimanale “Chi” la bella brasiliana ha parlato della sua esperienza all’interno della casa più spiata di Italia, rivelando come abbia stretto delle belle e significative amicizie, soprattutto con Adriana Volpe, Fabio Testi, Andrea Montovoli, Paolo Ciavarro e Teresanna Pugliese.

Fernanda attraverso le sue parole ha manifestato anche la sua soddisfazione per il percorso vissuto, sostenendo di aver vinto il reality visto che è sempre stata se stessa, nel bene e nel male ed è riuscita a mostrarsi integralmente. La disc jokey è riuscita anche a vincere la sua battaglia con l’alcool (ha sofferto di alcolismo), non bevendo mai nulla.

La modella ha poi parlato di Antonella Elia, concorrente con cui non è riuscita ad instaurare un rapporto pacifico visti i numerosi scontri ed attacchi reciprochi. Secondo Fernanda a vincere il reality show sarà proprio Antonella visto che è un abile giocatrice e conosce molto bene i meccanismi dei reality show, queste le sue parole: “Senza dubbio Antonella, perchè è un abile giocatrice e grande esperta di reality show. Non aggiungo altro”.

Fernanda ha anche rivelato come a suo avviso abili giocatori siano anche Andrea Denver, Paola Di Benedetto ed Aristide Malnati, concorrenti che secondo la modella non hanno dato nulla al programma non essendo riusciti ad esporsi e a mostrarsi davvero per quello che sono.

La modella ha infine espresso la sua opinione sulla coppia formata da Pago (nome d’arte del cantante Pacifico Settembre) e da Serena Enardu, rivelando come spera che il cantante sardo sia felice nonostante a suo avviso la relazione sentimentale non porterà a fiori di arancio ma a “rose appuntite”.