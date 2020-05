Grande Fratello Vip, le sorelle Buccino e Michela Quattrociocche nel cast: l’indiscrezione

Come svelato da Alfonso Signorini durante una diretta Instagram con la sua amica Simona Ventura, la quinta edizione del “Grande Fratello Vip” riprende, escludendo imprevisti, nel mese di settembre. Tra i confermati troviamo l’opinonista Pupo, mentre la sua spalla sarà sceltra tra Giulia De Lellis, Antonella Elia e Adriana Volpe, poiché Wanda Nara non sembra aver convinto Mediaset.

Sempre nella stessa live, Alfonso Signorini ha ammesso di aver bloccato già due concorrenti molto famosi per questa edizione del reality show. Per il momento non è stato fatto nessun nome, ma l’obiettivo del direttore resta quello di formare un cast ancora più importante rispetto a quello dello scorso anno.

Le ultime indiscrezioni sul “Grande Fratello Vip”

Nelle ultime ore il sito “361magazine”, portale ideato proprio da Alfonso Signorini che ha trasmesso anche la trasmissione web “Casa Signorini”, svela i primi due concorrenti che potrebbero far parte della prossima edizione del reality show in onda su Canale 5.

Sembra essere quasi fatta per le sorelle Buccino che, in seguito alle numerose insistenze di Alfonso Signorini e del suo staff, avrebbero detto di “sì” alla sua proposta: “Dopo tante proposte, sembrerebbero aver accettato di partecipare al Gf Vip. Cristina e Maria Teresa potrebbero partecipare in coppia come una persona sola, come è accaduto già in passato per altri concorrenti”.

Tra i nomi in lizza potrebbe esserci anche quella di Michela Quattrociocche, conosciuta per essere stata la protagonista femminile del film “Scusa ma ti chiamo amore” di Federico Moccia. Nelle ultime settimane l’attrice sta facendo parlare per la sua separazione con l’ex calciatore Alberto Aquilani, e sicuramente per lei una esperienza nella Casa del “Grande Fratello Vip” potrebbe significare un rilancio sia in ambito privato che lavorativo, poiché l’ultima pellicola girata è nel 2010 nel film “Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile” con la regia di Ugo Fabrizio Giordani.