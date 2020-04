Grande Fratello Vip, l’arrivo di Massimo Ciavarro: "So che avresti voluto Clizia al mio posto"

L’ultima puntata de “Il Grande Fratello Vip“ andata in onda mercoledì 8 aprile è stata piena di momenti importanti che hanno emozionato i protagonisti di questa edizione. In particolare Paolo Ciavarro ha fatto i conti con una sorpresa inaspettata, con l’arrivo in studio del padre Massimo, il quale ha seguito puntata dopo puntata il percorso del figlio. Massimo Ciavarro ha sottolineato il proprio affetto nei confronti di Paolo, a dimostrazione di un rapporto speciale e ha ricordato al figlio la vacanza che hanno fatto insieme e capace di rendere più forte il loro legame.

Lo dimostrano le parole di Paolo, dopo la battuta fatta dal padre il quale, rivolgendosi al secondo classificato dell’edizione de Il Grande Fratello Vip, ha ironizzato dicendo: “So che avresti preferito Clizia al mio posto”. Non è tardata ad arrivare la replica del figlio che ha voluto mettere le cose in chiaro, facendo notare l’importanza del padre nella sua vita: “No, non avrei voluto che ci fosse Clizia al tuo posto”. Allo stesso tempo Paolo Ciavarro ha avuto modo di esprimere il dispiacere per la lontananza dalla fidanzata.

Il post di Massimo Ciavarro su Instagram

Per quanto riguarda il rapporto con il figlio, Massimo Ciavarro ha seguito in ogni passo il primogenito riguardo al suo percorso nella casa di Cinecittà. Uno dei più recenti post dell’attore è stato quello riguardante la finale che ha visto protagonista Paolo Ciavarro.

Queste le parole al riguardo del genitore, il quale si è espresso in questi termini: “Forza capitano manca poco, l’anima non solo ce l’hai, ma ce l’hai grande”.

Sono arrivati tanti commenti da parte degli utenti che hanno evidenziato la semplicità di Paolo: “Sta dimostrando di essere un grande uomo, educato, elegante, umile, disponibile”. Dopo la finale, Paolo Ciavarro è presente su Instagram dove ha fatto notare il proprio stato d’animo: “Che serata”.