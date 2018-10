Grande Fratello Vip, la reazione dei concorrenti per l’ingresso di Lory Del Santo

Nelle ultime settimane l’ingresso di Lory Del Santo al Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, ha completamente diviso sia il web che gli ospiti nelle trasmissioni. Anche il giornalista Alfonso Signorini ha fatto capire senza peli sulla lingua di non essere d’accordo per con la scelta di Lory.

L’attrice negli studi di Mediaset ha cercato di spiegare il perché abbia deciso di accettare il Grande Fratello Vip dopo il grave lutto familiare. Lory Del Santo a Ilary Blasi ha rivelato di essersi isolata già molta per la morte di Conor Clapton avvenuta nel 1991, ma questa cosa gli ha portato alla deriva e non vuole che gli ricapiti nuovamente una cosa del genere.

Lory Del Santo viene accolta da gli altri inquilini nella “zona living“. Ovviamente qui c’è il momento delle presentazioni, e ci sono anche alcuni che gli chiedono come sta. I ragazzi per celebrarla intonano un coro a suo favore. L’attrice tuttavia mette subito in chiaro le cose rivelando di essere qui solamente per divertirsi insieme agli altri.

Il più perplesso per questo ingresso resta Maurizio Battista. Il comico romano infatti non partecipa alle celebrazioni con gli altri vip rivelando: “Rispetto la decisione della signora Del Santo. Potrei non essere d’accordo, ma è un pensiero mio di genitore. È giusto che la signora Del Santo abbia deciso“. Questo pensiero viene difeso da Alfonso Signorini, sottolineando come lui abbia espresso senza giri di parole la titubanza della maggior parte del pubblico.

Questa opinione di Maurizio Battista viene condivisa in parte da Ivan Cattaneo e dalla Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona. Lory Del Santo ha comunque risposto ai tre con un certo tono: “Questo potrebbe non essere il posto adatto Lory” e l’attrice risponde: “Se ti dispiace non ti rivolgo la parola”. Un piccolo diverbio tra il comico e Lory Del Santo che comunque viene risolto immediatamente.