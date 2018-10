GF Vip, Signorini contrario all’entrata di Lory Del Santo. Poi la svolta: "Spero che il tuo lavoro ti aiuti"

Un momento molto toccante quello a cui abbiamo assistito durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip. La tanto attesa entrata di Lory Del Santo nella casa di Cinecittà è avvenuta, non prima però di affrontare un toccante faccia a faccia con Alfonso Signorini, mentre Ilary Blasi ascoltava in un rispettoso silenzio.

Lory Del Santo è entrata in studio con una sobrietà sia di animo che di aspetto, e si è seduta al centro della passerella, conscia di essere nel mirino di molti che non avevano – e alcuni ancora ora – compreso i motivi della sua decisione. Lei, con parole semplici ma dirette cerca di far fare capolino nel suo tunnel di dolore, a chiunque la stia ascoltando. Signorini le rivela che questa sua intenzione di partecipare ad un reality, non gli è mai sembrata una cosa sensata e giusta.

A questo punto, la Del Santo, ricorda a tutti che non è la prima volta che le capita di essere catapultata in quell’incubo, anni fa ha perso un figlio di 5 anni, avuto con il cantante Eric Clapton. Allora, però, la sua reazione al dolore è stata opposta: si è rinchiusa nel buio della disperazione, non voleva sentire alcun rumore, e cercava di camminare lontano da scuole o luoghi dove riecheggiavano i ricordi di una felicità perduta.

Lory Del Santo fa cambiare idea a Alfonso Signorini

Adesso non vuole commettere lo stesso errore, perché da una depressione del genere è difficile uscire e lancia un messaggio a tutte quelle donne che hanno perso un figlio e che vorrebbero scomparire: “Invece no! devono andare a lavorare, devono andare in mezzo alla gente, devono reagire perché hanno magari dei mariti o altri figli a cui pensare (…) Il mondo ci offre una possibilità di scelta, dobbiamo scegliere quelle cose che ci aiutano“.

Alfonso ha ascoltato con attenzione queste dichiarazioni e, come illuminato, capisce che anche lui ha reagito nella medesima maniera quando ha dovuto affrontare il lutto per la perdita dell’adorata madre: “Brava! Ti dico una cosa Lory (…) Quando è morta la mia mamma che era la mia vita, esattamente come i tuoi figli lo sono per te, io il giorno dopo ero a lavorare. Io non sarei mai entrato nella casa del GF, ma non faccio il tuo lavoro. Però ho cercato nel mio lavoro, una soluzione alla condivisione di un dolore. Il mio lavoro mi ha aiutato e ti auguro che il tuo lavoro ti aiuti“.

Infine auspica a tutti di non avere pudore dei sentimenti, ma di ricordare sempre alle persone che ci circondano quanto amore e affetto proviamo per loro. Non bisogna mai dare niente e nessuno per scontato.