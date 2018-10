GF Vip, la Marchesa spiazza tutti con il commento su Lory Del Santo: "Anche questo è un isolamento"

La terza edizione del Grande Fratello Vip deve fare i conti con una situazione molto delicata e mai affrontata in un reality show: il dolore di una madre, Lory Del Santo, che ha da poco perso un figlio. Un dolore che lascia tutti basiti, come anche la sua decisione di affrontare ugualmente questa esperienza televisiva.

Alcuni concorrenti si sono posti il problema di come Lory potrebbe scombussolare il loro modo di vivere il reality: Walter Nudo, per esempio, ha fatto notare che con Lory in casa sarà difficile raccontare episodi riguardanti i propri figli, mentre la Giorgi ha messo in rilievo il fatto che dimostrare troppa felicità potrebbe essere presa come una mancanza di rispetto e una poca sensibilità verso la tragedia della Del Santo.

La Marchesa d’Aragona, però, ha messo la situazione sotto una luce ben diversa smontando – in parte – i motivi che avrebbero portato Lory dentro le mura di Cinecittà. In studio, e anche parlando con i suoi nuovi coinquilini, la Del Santo ha ribadito che questa sua esperienza era frutto di un voler rimanere in mezzo alle persone, senza cercare quell’isolamento che l’avrebbe condotta a una depressione difficile da superare, come le era successo anni indietro dopo la perdita del figlio Connor di 5 anni, deceduto in seguito a una caduta accidentale da una finestra del loro appartamento di New York.

L’arguto commento della Marchesa

La Marchesa, allora, obietta che anche questa esperienza del Grande Fratello Vip è in qualche modo un volersi isolare dal resto del mondo, un isolamento da tutto ciò che è la sua quotidianità: “Nessun genitore mai, dovrebbe sopravvivere ad un figlio, è scontato. Quello che mi preoccupa un po’, noi ci conosciamo e ti voglio anche molto bene, che purtroppo qui c’è l’isolamento dal mondo fuori“.

Lory ammette che nelle parole della Marchesa ci sia un fondo di verità: “Io voglio questo isolamento, perché io qui mi sento protetta in un mondo che io non conosco, perché io non vi conosco. Io fuori vedo messaggi, tante cose che sono delle bombe per la mia testa, invece io qui con voi posso parlare….“. Vedremo come, e se, riuscirà a rendere questa esperienza totalmente positiva per lei. Stefano Sala ha chiuso la questione evidenziando il fatto che Lory può uscire dalla Casa quando vuole, non le sarà imposto nulla.