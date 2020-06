Grande Fratello Vip, Justine Mattera nuovo nome per il cast

Continuano a non placarsi le indiscrezioni per la prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo. I nomi che circolano attorno al reality show sono davvero tanti, ma fino a questo momento gli autori non hanno rilasciato nessuna ufficialità.

L’obiettivo di Alfonso Signorini, come svelato durante una diretta Instagram con Simona Ventura, è quello di formare un cast stellare. Ed i nomi come Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Patrizia De Blanck e Vera Gemma sembrano far capire tutte le intenzioni da parte del direttore di “Chi” nel dare una gioia al pubblico da casa.

Il nuovo nome per il “Grande Fratello Vip”

Negli ultimi giorni il settimanale “Oggi“, diretto da Umberto Brindani, fa un altro possibile nome per la quinta edizione del “Grande Fratello Vip“. Infatti, secondo il giornalista Alberto Dandolo, Signorini starebbe trattando con una attrice americana: “Justine Mattera cederà alle tentazioni del noto reality show? Ah saperlo”.

Se qualora decidesse di mettersi alla prova nel “Grande Fratello Vip“, per Justine Mattera non sarebbe comunque il primo reality. La newyorkese ha infatti partecipato, nel 2006, a “La Fattoria”, condotto da Barbara D’Urso insieme a Francesco Salvi, posizionandosi in terza posizione dietro a Rosario Rannisi e Clemente Pernarella.

Sfruttando una vetrina così importante come il “Grande Fratello Vip“, Justine Mattera potrebbe dare un rilancio alla sua carriera televisiva. L’ultima apparizione sul piccolo schermo avviene nel 2017 con la trasmissione “In viaggio con Justine” in onda su Bike Smart Mobility, raccontando i territori più suggestivi del nostro paese, viaggiando in sella alla propria bicicletta.

Le ultime presenze sulla rete Mediaset avvengono nel 2014-15, conducendo su Rete 4 “Musical! Award” e un altro programma sportivo intitolato “Oltre il limite – Storie di corsa”. Purtroppo, per Justine Mattera, entrambi i format sono stati disastrosi e per questo motivo non confermati per l’anno successivo.