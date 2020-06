Grande Fratello Vip, Antonio Razzi smentisce i rumor ma ammette: "Pur di lavorare, perché no!"

Stanno andando avanti i preparativi per la quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso SIgnorini. Le indiscrezioni sui possibili concorrenti diventano sempre più insistenti nelle ultime settimane, ma fino a questo momento non c’è ancora nessuna ufficialità.

Le uniche due certe sembrano essere Flavia Vento ed Elisabetta Gregoraci, con quest’ultima che avrebbe finalmente convinto l’ex marito, Flavio Briatore, a far parte del “Grande Fratello Vip”. Nelle ultime ore invece si parla di un presunto provino per Rocco Siffredi e il figlio, e l’ex senatore Antonio Razzi.

Le parole di Antonio Razzi

Intervistato dal sito “Adnkronos“, l’ex deputato di “Forza Italia” dichiara di non aver sostenuto nessun provino. Tuttavia, Antonio Razzi ammette che sarebbe davvero molto felice di poter far parte del cast, poiché dopo la carriera politica vorrebbe continuare a lavorare e soprattutto guadagnare soldi.

Antonio Razzi, in merito al “Grande Fratello Vip” e del suo futuro, dichiara: “Adesso che non sono più al Senato, pur di lavorare, perché no! Io non sto mai fermo. Oltre a TikTok che amo e le dirette dove cucinavo durante tutto il periodo della quarantena sto scrivendo il mio quarto libro”.

Su una presunta chiamata da parte degli autori aggiunge: “Se mi chiamano valuterò dipende ovviamente dalle condizioni che mi proporranno. Adesso che non sono più senatore posso fare come mi pare da pensionato sono libero“. Successivamente rivela di essere una star sui social network, ottenendo più di 700 mila visualizzazioni con un video girato insieme ad Elettra Lamborghini, mentre quello con Cristiano Malgioglio avrebbe superato addirittura il milione.

Per Antonio Razzi questo non sarebbe il primo reality show a cui parteciperebbe, qualora venisse chiamato da Alfonso Signorini. L’ex senatore ha infatti fatto parte di “Ballando con le stelle” in coppia con Ornella Boccafoschi, dove verrà eliminato nella quarta puntata e definitivamente eliminato nella settima.