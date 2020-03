Grande Fratello Vip, il pensiero di Maurizio Costanzo sui concorrenti: "Si rendono conto di quanto sono fortunati!?"

Nonostante l’emergenza causata dal Coronavirus, il “Grande Fratello Vip” non si è mai fermato. Il reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, ha subito alcuni tagli e cambiamenti, come quello di spostarsi da svariati studi oppure perdere l’opinionista Wanda Nara, che si trova insieme a Mauro Icardi a Parigi.

Più volte Mediaset ha dichiarato di voler mandare in onda delle trasmissioni d’intrattenimento con l’obbiettivo di far svagare i telespettatori da casa. In questa lista di programmi salvati dalla rete troviamo appunto il “GF Vip“, di cui Maurizio Costanzo parla nel suo ultimo articolo, lanciando un consiglio ad Alfonso Signorini.

Le parole di Maurizio Costanzo

Soprattutto negli ultimi anni gli autori, per movimentare un po’ la situazione nella Casa che a volte può diventare monotona, hanno pensato spesso di organizzare sorprese ai concorrenti, facendo in modo di farli incontrare con le loro rispettive compagne oppure i loro familiari. Alcuni incontri, come per esempio lo scontro tra Corinne Cléry e Serena Grandi, è servito proprio per dare nuovi argomenti di discussione negli studi di Cinecittà e durante le dirette.

In un articolo scritto da Maurizio Costanzo sul sito “Libero Quotidiano” il giornalista parla del “Grande Fratello Vip”: “I concorrenti del Grande Fratello Vip, reclusi da molte settimane nella casa, sono gli unici garantiti dal non prendere il coronavirus. Se mai accadesse, ci porremmo tutti qualche domanda. Ma non accadrà”.

Per questo motivo lancia un messaggio ad Alfonso Signorini e al suo staff: “I partecipanti si rendono conto di quanto sono fortunati di trovarsi chiusi in quelle stanze, senza che mai un partecipante sia uscito e possa quindi essersi infettato? Consiglierei agli autori del programma, per il momento, di non far arrivare ospiti inattesi o sorprese sentimentali”.

A dir la verità Alfonso Signorini sembra aver preso questa decisione già da alcune settimane poiché, tranne per alcune clip, i concorrenti non hanno più ricevuto nessuna sorpresa fisica dai loro parenti. L’obbiettivo, come più volte dichiarato dal conduttore, è quello di salvaguardare nel miglior modo possibile la salute dei ragazzi nella Casa.