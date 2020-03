GF Vip, Licia Nunez critica Paola Di Benedetto

Licia Nunez sta dando il meglio di sé nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nella scorsa notte infatti, durante una chiacchierata con Patrick Ray Pugliese, ha lanciato un attacco nei confronti di Antonella Elia, dichiarando di essere infastidita dalla sua voce.

Ma questo è solamente uno dei tanti attacchi lanciati dall’attrice in questi giorni. Infatti Licia, oltre ad avere un conto in sospeso con l’ex valletta di Raimondo Vianello, lancia una frecciatina anche a Paola Di Benedetto, ammettendo candidamente di essere poco convinta del percorso fatto dalla giovane nella casa.

Le parole di Licia Nunez

Questo sfogo dell’ex modella avviene in compagnia di Antonio Zequila e neanche quest’ultimo ha stretto un buon rapporto con Paola Di Benedetto. L’attore infatti, nelle scorse settimane, è stato protagonista di una furente lite con l’ex madre natura di “Ciao Darwin” a causa di Sara Soldati, l’infleuncer fresca eliminata dal “GF Vip”.

Antonio Zequila inizialmente ammette di non voler parlare degli altri, ma Licia Nunez non si tira indietro ed esprime il suo parere sulla fidanzata di Federico “Fede” Rossi: “Io Paola non l’ho mai capita, figurati io ci ho vissuto due mesi nella stessa camera e non l’ho capita. Sono sincera, non mi ha neanche entusiasmato il suo percorso nella Casa. Insieme non abbiamo mai costruito niente”.

Il silenzio promesso da Antonio Zequila dura però solamente per pochi secondi: “Non è mai andata in nomination, forse dovevo portare lei al televoto, invece di fare il nome di Sara dovevo nominare Paola, certi sbagli si pagano. Magari la portavo e vedevamo chi andava avanti”. L’attore quindi sembra già spoilerare chi voler mandare al televoto la prossima puntata, ma prima di tutto deve pensare a salvarsi dal televoto contro Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro.