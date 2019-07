Grande Fratello Vip, gli opinionisti potrebbero cambiare in ogni puntata del reality show

I preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip stanno andando avanti. Scelto il conduttore, che molto probabilmente sarà Alfonso Signorini, gli autori stanno lavorando duramente per regalare un buon cast ai fan della trasmissione. Per il momento i nomi sono quelli di Cicciolina, Lorenzo Riccardi, Divino Otelma, Giucas Casella ed Eva Robin’s, che secondo le ultime notizie sarebbe in cerca di una rinnovata popolarità.

Un altro ruolo importante è quello degli opinionisti. Nelle scorse edizioni del Grande Fratello Vip il ruolo da opinionista veniva occupato da Alfonso Signorini, mentre Ilary Blasi era la conduttrice. Dopo il rifiuto da parte della moglie di Francesco Totti, il direttore di “Chi” starebbe pensando a una novità.

La rotazione degli opinionisti

Secondo i rumors rilasciati dal sito “Tv Blog“, la prossima edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini, avrà un’importante novità. Infatti, gli opinionisti non saranno fissi ma cambieranno nel corso delle puntate, in cui verranno scelti concorrenti protagonisti delle scorse edizioni.

Questo è quello che possiamo leggere su “Tv Blog”: “Ricordiamo che, nella quarta edizione del Grande Fratello Vip, tra gli opinionisti, forse a rotazione, ci saranno ex concorrenti delle passate edizioni del reality, quindi, si può ipotizzare tranquillamente anche la presenza di Malgioglio”.

Il nome di Cristiano Malgioglio è uscito dopo l’ospitata in Spagna per le versioni spagnole de L’Isola dei Famosi e C’è posta per te. Al momento non c’è nulla di ufficiale dietro a questa notizia, ma se fosse confermata potremmo trovare vip del calibro di Serena Grandi, Raffaello Tonon, Ivan Cattaneo, Lorenzo Flaherty, Cecilia Rodriguez e Valeria Marini a occupare questo ruolo delicato.

Cristiano Malgioglio ha già occupato questo ruolo nelle ultime due edizioni del Grande Fratello Nip condotto da Barbara D’Urso: insieme all’attrice Simona Izzo durante il primo anno e nella stagione 2018-2019 con Iva Zanicchi.