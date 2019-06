Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini recluta un’autrice e amica di Maria De Filippi

Il prossimo conduttore del Grande Fratello Vip 4, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere Alfonso Signorini. Il giornalista e direttore di “Chi” non è un volto nuovo nel reality show, poiché nelle scorse edizioni ha affiancato Ilary Blasi e la Gialappa’s Band alla conduzione della trasmissione in onda su Canale 5.

Secondo le ultime indiscrezioni, Alfonso Signorini starebbe già lavorando per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, con l’obbiettivo di eguagliare il successo avuto da Barbara D’Urso. Per questo motivo, starebbe contattando dei nomi molto importanti sia come concorrenti sia come autori. E, come riporta il sito Dagospia, in questi giorni avrebbe contattato una delle amiche di Maria De Filippi per partire con il piede giusto.

Lo scoop di Alberto Dandolo su Dagospia

Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, Alfonso Signorini avrebbe contattato Irene Ghergo, proponendo alla donna di aggiungersi alle autrici di questa edizione. Si tratta di una delle persone più apprezzate in casa Mediaset, ed ha collaborato per lungo tempo con Gianni Boncompagni, oltre ad essere autrice in alcune trasmissione in Rai.

Nell’articolo scritto da Alberto Dandolo possiamo leggere: “Che aria tira a Cologno Monzese? Come Dagoanticipato sarà Alfonso Signorini a condurre la prossima edizione del Grande Fratello Vip, il direttore di Chi sarebbe pronto a chiedere consigli preziosi all’amica Maria De Filippi e, soprattutto, nel gruppo di autori figurerebbe la brava Irene Ghergo. Quest’ultima sarà impegnata nuovamente con CR4-La Repubblica delle Donne, il programma di Piero Chiambretti in onda su Rete 4”.

Per il cast invece si parla del Divino Otelma, Giucas Casella, Ilona Staller e Lorenzo Riccardi, quest’ultimo conosciuto per essere stato prima corteggiatore e poi tronista a “Uomini e Donne”, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ricordiamo inoltre i rifiuti di Tina Cipollari e Gianni Sperti.