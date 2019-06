Barbara D’Urso nega la rivalità con la collega Mara Venier

Barbara D’Urso è sicuramente una delle conduttrici più seguite ed apprezzate della televisione e proprio per questo motivo, non manca occasione che la stessa venga criticata per i suoi successi. Con una lunga intervista a “Il Fatto Quotidiano“, Carmelita ha voluto raccontarsi a tutto tondo e ha parlato anche del suo rapporto con Mara Venier.

Sono state moltissime infatti le voci che si sono susseguite durante la passata stagione televisiva, soprattutto considerando il fatto che entrambe, la domenica, erano impegnate con i rispettivi programmi su due reti diverse. Si è parlato spesso di rivalità tra le due conduttrici, ma è proprio Barbara D’Urso a chiarire la situazione.

“C’è stata gente che si è divertita a gonfiare questa storia ma non è così”, ha infatti chiosato la D’Urso, che oltretutto ha anche nominato la collega Venier durante la puntata di “Live – Non è la D’Urso” per quanto riguarda il caso ormai famoso Prati – Caltagirone. Barbara ha voluto raccontare del successo ottenuto proprio dalla sua trasmissione, rispondendo anche alle critiche di chi ha sempre considerato le sue trasmissioni “trash“.

“Cos’è trash nei miei programmi? Il fatto che io rida, faccia venire in trasmissione il Ken umano e la ragazza con la vita più stretta?”, ha infatti sottolineato Carmelita. La conduttrice ha continuato dichiarando che la sua televisione è esattamente come quella che fa il suo competitor.

“Con un programma così non era semplice. E invece abbiamo avuto risultati ben più alti. Alla faccia di chi aspettava il flop della d’Urso.” ha concluso soddisfatta Carmelita, che ha voluto altresì rivelare che nella prossima stagione televisiva “Live – Non è la D’Urso” non terrà più compagnia ai telespettatori il mercoledì sera ma cambierà sicuramente il giorno di messa in onda.