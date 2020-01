Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa incontra il marito: “Il suo amore mi ha salvata”

Serata di grandi emozioni durante la diretta del Grande Fratello Vip, in particolare per la modella brasiliana, naturalizzata italiana, Fernanda Lessa, che a sorpresa ha ricevuto la visita del marito Luca Zocchi, con la quale è sposata da quasi tre anni.

Durante queste settimane di permanenza nella casa, Fernanda Lessa ha avuto modo di confidarsi con gli altri coinquilini raccontando la sua dipendenza dall’alcool. Una dipendenza che ormai da 400 giorni è riuscita a superare, grazie anche all’amore di suo marito.

La sua confessione è stata molto apprezzata dal pubblico, soprattutto perché, parlarne, può dare coraggio e forza a chi oggi è schiavo dell’alcool e non riesce a condividere questo dramma con nessuno.

Chiamata in disparte dagli altri inquilini della casa, Fernanda Lessa, circondata da foto della sua famiglia, ha visto alcuni dei video che il marito ogni mattino posta sui social per mandarle il suo saluto. Una promessa che l’uomo aveva fatto alla moglie, prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.Visibilmente emozionata da queste immagini, Fernanda Lessa è stata freezata prima dell’ingresso di suo marito Luca Zocchi, che ha invitato la moglie a non piangere per “non far perdere dei soldi ai propri amici”, visto che durante il freeze i concorrenti devono rimanere immobili.

L’uomo ha ringraziato Fernanda Lessa per averlo definito “il suo salvatore”, ricordandole che loro sono una famiglia e che sua moglie gli ha fatto capire cosa fosse “l’amore incondizionato, nella buona e nella cattiva sorte”. Arrivato finalmente il momento liberatorio dell’abbraccio, Alfonso Signorini, un po’ imbarazzato, ha interrotto le loro coccole per fare una domanda all’uomo.“A parte le terapie, le medicine, gli psicologi, ma chi si trova a dividere un’esperienza devastante come questa al fianco dell’altra persona, dove trova la forza per essere di aiuto a chi ama?”, la richiesta di Alfonso Signorini. Semplice e di poche parole la risposta di Luca: “Nell’amore!”.