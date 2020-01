Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa furiosa: "Mi ha nominato anche la lesbica!"

Il Grande Fratello Vip sta riscuotendo un grande successo di pubblico anche per i vip scelti in questa nuova edizione. Nell’ultima puntata non sono mancati i colpi di scena, soprattutto a fine puntata, quando si sono susseguite le varie nomination ed è spuntata l’ira funesta di Fernanda Lessa. La modella brasiliana ha attaccato aspramente sia Antonella Elia sia Licia Nunez.

Proprio contro quest’ultima ha utilizzato delle parole poco carine: “Mi ha nominato anche la lesbica”. Questa frase ha fatto il giro del web e siamo sicuri che nella prossima puntata di venerdì 17 gennaio, ci saranno dei risvolti. La Lessa ha avuto un acceso confronto anche con Antonella Elia. Quest’ultima avrebbe rimproverato la modella brasiliana di essere fin troppo aggressiva.

Lo scontro si è infuocato soprattutto per la motivazione della suddetta nomination dell’Elia: “Nomino Fernanda perché mi sta antipatica ed ha un tono di voce che mi irrita”. Non sono mancati numerose frecciatine fra le due.

Lo sfogo di Adriana Volpe

A tener banco nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip non solo ci ha pensato Fernanda Lessa col suo linguaggio colorito ed aspro nei confronti di Licia Nunez e Antonella Elia, ma ha rincalzato la dose anche Adriana Volpe per un altro motivo. L’ex conduttrice della Rai ha confessato la sua lunga battaglia per difendere le donne in gravidanza.

Le accuse della Volpe sarebbero rinconducibili al suo periodo di gravidanza e alla clausola contrattuale inserita dall’azienda. Lo stesso Alfonso Signorini ha evidenziato come abbia fatto bene la conduttrice a portare avanti una battaglia così importante.

Insomma, gli argomenti nell’ultima puntata sono stati davvero tanti. Non sono mancate le grandi polemiche anche per le accuse mosse da Paola Caruso ai danni dell’ex tronista di Uomini e Donne, Ivan Gonzalez. Nel prossimo appuntamento scopriremo chi tra Andrea Montovoli ed Elisa De Panicis dovrà abbandonare la casa.