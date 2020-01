Grande Fratello Vip: dopo l’acceso confronto con Imma Battaglia, arriva la reazione di Licia Nunez

La seconda scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda e se da un lato – come ampiamente prevedibile – i protagonisti sono stati Pago e Serena Enardu, dall’altro a tenere banco è stata la storia tra Licia Nunez e Imma Battaglia. Nonostante la seconda puntata del reality più longevo della televisione italiana, non sia stata premiata in termini di ascolti (Il cantante mascherato in onda su Rai 1, ha battuto il Grande Fratello Vip), ci ha comunque regalato un susseguirsi di colpi di scena.

Uno tra tutti è stato il confronto tra la concorrente Licia Nunez e la sua ex compagna, Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi. La relazione tra le due donne è durata diversi anni e una volta entrata nella casa Licia ha confidato che Imma l’avrebbe tradita proprio con Eva. Le dichiarazioni della Nunez non sono andate giù alla Battaglia, la quale si è resa protagonista di un infuocato confronto con la sua ex, smentendo di fatto quanto dichiarato dalla stessa Nunez.

Una volta terminata la puntata Licia si è lasciata andare ad un pianto liberatorio, che non è passato inosservato ai suoi compagni di avventura. Antonella Elia ha cercato di rincuorarla, ma l’attrice de “Le tre rose di Eva” l’ha invitata a lasciarla da sola, dichiarando che ha i suoi tempi e ha bisogno di affrontare quanto accaduto pensandoci un pò su.

Licia Nunez è convinta del tradimento di Imma Battaglia e successivamente, ancora visibilmente provata, si è sfogato con Andrea Montovoli e Rita Rusic, raccontando: “Io volevo solo capire quello che è successo, vorrei una risposta ai mille dubbi, a quel momento in cui mi ha detto ‘secondo te si possono amare due persone contemporaneamente?‘”.

Ha poi ribattuto con decisione: “A 50 anni non ha le p***e di dire di essersi innamorata di un’altra donna?“. Insomma il pensiero di Licia è chiaro, mentre Rita Rusic le ha detto che dal confronto ne è uscita a testa alta e che sicuramente le due, una volta terminato il reality, avranno la possibilità di chiarirsi.

Chi è intervenuta nella querelle è stata anche Eva Grimaldi -attuale moglie della Battaglia e motivo della rottura con la Nunez a detta di quest’ultima- la quale attraverso le sue storie Instagram, ha condiviso il pensiero espresso da Turchese Baracchi, la quale si chiedeva come mai la Nunez avesse raccontato questa storia solo adesso, dopo diversi anni. Insomma quello a cui abbiamo assistito è stato solo il primo atto di una “rappresentazione” a cui difficilmente ci faranno rinunciare nelle prossime settimane.