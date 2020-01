GF Vip, Serena Enardu deve uscire dalla Casa: il gesto di Pago che conquista Alfonso Signorini

Pago e Serena Enardu si sono incontrati nella Casa del Grande Fratello Vip. Il loro è stato un confronto particolarmente sofferto, dopo l’esperienza non certo felice a “Temptation Island” da cui sono usciti con le ossa rotte e con la loro storia d’amore rasa al suolo soprattutto per la vicinanza che Serena ha vissuto con il suo tentatore single.

Sul divano nella Casa di Cinecittà la Enardu, dopo una settimana passata a guardare Pago – a sua insaputa – confrontarsi con gli altri inquilini e parlare di lei, ha ammesso di aver provato un sentimento di gelosia, un sentimento completamente inaspettato che le ha fatto capire che del sentimento per Pago dentro lei c’era ancora.

Pago, a sua volta, ha confermato quello che già aveva ampiamente esternato nei giorni scorsi e cioè che il suo cuore e la sua testa erano in contrasto tra loro. Il primo confermava il suo amore per lei, mentre la seconda era pronta a ricordargli che sarebbe stato difficile superare i problemi che si erano creati tra loro negli ultimi tempi.

Il verdetto del pubblico, al momento del confronto, non era ancora arrivato e alla domanda di Signorini che ha chiesto a Pago se sarebbe stato felice di avere Serena una settimana lì con lui, il cantante ha risposto con tutta sincerità che avrebbe preferito la solitudine per avere tempo di pensare e metabolizzare la situazione che si era creata.

Alla fine il pubblico sovrano ha deciso di non far entrare la Enardu nella Casa e la ragazza, a malincuore, ha dovuto abbandonare il programma e lasciarsi alle spalle la possibilità di poter interagire 24 ore su 24 con Pago per poter chiarire la loro situazione con tutta calma e tranquillità. Alfonso Signorini ha concesso a Pago di accompagnare la sua ex compagna fino alla porta rossa e i due ne hanno approfittato per scambiarsi un ultimo abbraccio.

GF Vip, Serena Enardu abbandona la Casa e Signorini si complimenta con Pago

Proprio davanti alla porta rossa si sono di nuovo salutati e abbracciati, Serena lo guardava intensamente negli occhi con la speranza di trasmettergli ciò che stava provando in quel momento. Durante il loro abbraccio, grazie al microfono si è potuto sentire il battito dei loro cuori molto forte, a dimostrazione di quanto fossero emozionati. “Quello che hai fatto è stato molto coraggioso!“, ha dichiarato Pago a Serena che ha risposto: “L’ho fatto per noi“, poi ha cercato di baciare Pago sulla bocca, ma lui si è spostato provocando una reazione della Enardu. Alla fine lei si è dovuta accontentare di un fugace bacio a stampo, nulla di più.

Una volta rimasto da solo e tornato nel salotto con gli altri coinquilini, Pago ha ricevuto i complimenti di Alfonso Signorini per non aver ceduto alla tentazione di baciare Serena: “La tua testa, Pago, ragiona ancora molto molto bene! Perché tu non hai voluto baciare Serena, nonostante lei cercasse di farlo più volte. Bisogna dare tempo al tempo, è giusto così sarebbe stato esagerato altrimenti“, ha sentenziato il conduttore.