Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio attacca Pago: "Pensavo fosse molto intelligente"

Pago è stato molto bersagliato in questi giorni dai fan del “Grande Fratello Vip“. Il cantante, durante la scorsa puntata del “GF”, ha ricevuto alcune critiche da parte dei fan della trasmissione poiché ha difeso la sua fidanzata Serena Enardu, nonostante sia stata quest’ultima ad aver messo i like ad Alessandro Graziani.

Il giorno successivo alla diretta, i due fanno una sorta di pace trovandosi sotto alle coperte. Qui si scambiano una lunga chiacchierata, in cui Pago dichiara di essere geloso di Licia Nunez poiché pugliese oltre che omosessuale. Oltre a ricevere le critiche del web, il cantante è stato attaccato anche da molti personaggi famosi.

L’attacco di Cristiano Malgioglio

A dire la sua su questa vicenda è Cristiano Malgioglio, uno dei protagonisti della prima edizione del “Grande Fratello Vip”, oltre ad essere stato opinionista di quello “Nip” condotto da Barbara D’Urso. Il paroliere si dichiara praticamente disgustato dalle parole del cantante, in quanto non si aspettava che potesse scendere così tanto di livello.

Queste sono le parole di Cristiano Malgioglio rilasciate sul suo profilo Twitter: “Pensavo che un concorrente del Grande Fratello, un certo Pago fosse molto intelligente e invece dopo la frase… Meglio non avvicinarsi a una lesbica …è roba da Medioevo. Dovrebbe chiedere scusa al mondo LGBT. Da non credere. E invece…”.

Sotto al post di Cristiano Malgioglio ci sono addirittura degli utenti che chiedono una squalifica per Pago: “Dovrebbe chiedere scusa non solo al mondo LGBT, ma a tutti quanti, in primis a Licia. chi ha un minimo di sensibilità viene toccato da queste questioni. pago deve essere squalificato. si fanno tante parole al vento vediamo prenderanno provvedimenti oppure no”.

Sarà alquanto improbabile vedere Alfonso Signorini squalificare Pago per queste sue dichiarazioni. Ma sicuramente nella prossima puntata del “Grande Fratello Vip”, in onda nella giornata di San Valentino, Licia ascolterà le parole del gieffino su di lei.