Grande Fratello Vip, Carlotta Maggiorana si ritira

Nella scorsa puntata del “Grande Fratello Vip“, andata in onda nella giornata del 3 febbraio su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara, nessuno dei concorrenti in nomination, Barbara Alberti, Patrick Ray Pugliese, Michele Cucuzza e Carlotta Maggiorana sono stati eliminati.

Ma la vincitrice della 79ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia decide di ritirarsi dal reality show. I suoi malesseri, sia fisici che psicologici, sono stati palesati anche durante la settimana, con la ragazza che ha invitato i telespettatori a farsi eliminare.

L’addio di Carlotta Maggiorana

Come aggiunto dagli altri vip nella casa, in queste settimane Carlotta Maggiorana ha sofferto anche di attacchi di panico. Per questo motivo, nonostante in molti hanno insistito per farla rimanere negli studi di Cinecittà, l’opzione più giusta da fare è quella di abbandonare il reality show e rilassarsi senza l’ausilio delle telecamere.

La giovane Carlotta Maggiorana spiega al conduttore i motivi dietro a questa scelta: “Alfonso, ti ringrazio per avermi dato l’opportunità di questo reality, mi ha fortificata, però sono arrivata dopo un mese e mi sento come una farfalla chiusa sotto un bicchiere di plastica, ho avuto anche attacchi di panico, ed è giusto che io abbandoni il gioco. Non voglio farmi del male”.

Nonostante sia abbastanza dispiaciuto per l’addio di Carlotta Maggiorana, Alfonso Signorini appoggia comunque la sua ultima decisione: “Il Grande Fratello Vip è un programma vero e anche noi non vogliamo farti del male. Io ti ho voluto fortemente ma voglio anche il tuo bene“.

Per questo motivo, l’ultimo televoto è stato annullato per consentire l’addio di Carlotta Maggiorata. Nella prossima puntata del “Grande Fratello Vip”, spostato il prossimo lunedì a causa del Festival di Sanremo, il pubblico deve decidere chi vuole salvare tra Barbara Alberti, Adriana Volpe, Fabio Testi e Michele Cucuzza.