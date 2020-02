GF Vip: Carlotta Maggiorana non sta bene, vuole tornare a casa

Fra i concorrenti che dal GF Vip ogni tanto c’è sempre qualcuno che non riesce a resistere e prova il desiderio di andare via. In questa edizione a provare questo desiderio è l’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana, che da qualche giorno si lamenta perché non sta bene e vuole tornare a casa.

Carlotta ha confessato di non poter più seguire i ritmi del gioco e lo ha rivelato a Patrick durante una conversazione. Stanca e stressata, lancia quindi un appello al pubblico per votarla e farla uscire dalla casa, sperando che ascolti il suo grido. La Maggiorna soffre per la lontananza dalla famiglia e non se la sente di continuare.

Tuttavia, nonostante sia stata nominata dagli altri concorrenti è riuscita sempre a superare le nomination. Questo vuol dire ovviamente che al pubblico a casa Carlotta piace. Di questo ne è consapevole, e infatti ha anche ringraziato tutti coloro che hanno voluto farla rimanere. Si è anche scusata, e non vuole apparire un’ingrata.

Però ha detto anche di non farcela più e quindi spera tanto che nella puntata del 3 febbraio sia lei ad abbandonare la casa. Purtroppo la nostalgia di casa impedisce a Carlotta di vivere al meglio questa esperienza. Per confortarla, Patrick Ray le ha detto che molti sarebbero stati felici di essere al suo posto, ma che comunque qualunque sarà la sua decisione le augura tanta felicità.

Il giovane ha anche cercato di convincerla a rimanere, ma Carlotta non ha cambiato la sua idea. E così non ha esitato a gridare ai telespettatori di votarla. La giovane Carlotta sente moltissimo la mancanza del marito e di tutti i suoi cari, ma le manca anche la sua casa e le sue abitudini. Dopo lo sfogo e la sua richiesta ai telespettatori la bella Carlotta ha esortato Patrick a continuare perché secondo lei la vincerà lui questa edizione!