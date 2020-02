Grande Fratello Vip, Carlotta Maggiorana parla del suo ritiro: "Non mi sentivo più di andare avanti"

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, nessun concorrente andato al televoto è stato eliminato. Tuttavia, il pubblico ha dovuto assistere al ritiro dell’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana, che ha mostrato i suoi primi malumori durante tutta la settimana.

Per giustificare il suo ritiro, Carlotta Maggiorana ha svelato ad Alfonso Signorini di aver avuto degli attacchi di panico nella casa. Per questo motivo, nonostante sia rimasto molto dispiaciuto per la sua scelta, il conduttore ha deciso di accontentare la ragazza facendola lasciare gli studi di Cinecittà.

Le parole di Carlotta Maggiorana dopo il ritiro

In seguito alla sua esperienza nel reality show, la ragazza ha rilasciato una intervista a “Il Resto del Carlino”. Ovviamente parla del “Grande Fratello Vip”, svelando alcuni dettagli della trasmissione e rivelando ulteriori dettagli dietro alla scelta di abbandonare la casa più spiata d’Italia.

Carlotta rivela di essersi preoccupata molto anche per il suo stato di salute: “Sono entrata nella trasmissione con l’idea di farmi conoscere, di rimanere fedele alle mie idee, ma poi sono arrivata ad un punto di rottura. Ho scoperto aspetti del mio carattere che non pensavo di avere. Ero soddisfatta del percorso fatto, ma non mi sentivo più di andare avanti, anche perché temevo che prolungare la mia permanenza nella casa, alla fine, mi avrebbe creato qualche disagio per la salute”.

Successivamente dichiara che in passato ha già visto da casa le altre edizioni del “Grande Fratello”, ma viverlo in prima persona è una cosa totalmente diversa. Infatti ammette che si tratta di una esperienza tosta dal punto di vista mentale, poiché i protagonisti nella casa si riuniscono e mettono in atto strategie che possono essere utili per proseguire nella trasmissione.

L’ex Miss Italia aggiunge di essersi trovata bene con tutti all’interno della casa, ma in particolar modo ha stretto una bella amicizia con Aristide Malnati, Fabio Testi, Clizia Incorvaia e Paola Di Benedetto, cambiando poi idea una volta finito il “GF Vip” su Fernanda Lessa.