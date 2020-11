"Grande Fratello Vip" cambia programmazione

Alfonso Signorini, insieme a Mediaset e ai suoi autori, sta progettando le nuove puntate del “Grande Fratello Vip“, il reality show che va in onda su canale 5. Per il momento, per via della nuova stagione de “Il silenzio dell’acqua“, la fiction con protagonisti Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini, la trasmissione va in onda solamente una volta a settimana.

A causa del prolungamento della trasmissione il conduttore sta lavorando duramente per far entrare nuovi concorrenti nella casa più spiata d’Italia. Nella prossima puntata di lunedì dovrebbe entrare Cristiano Malgioglio, mentre nella seguente altri 5 nuovi vip. Infine, sotto Natale, ci saranno almeno altri quattro ingressi, arrivando così a un totale di dieci nuovi concorrenti.

A rivelare queste new entry ci ha pensato direttamente Alfonso Signorini: “Sono previsti dieci nuovi ingressi. Cinque uomini e cinque donne che arrivano dai mondi più disparati”, mentre si dichiara intenzionato a mantenere la promessa fatta a Tommaso Zorzi: “Se lui rimarrà nella casa e non sarà escluso dal pubblico in un eventuale televoto, noi del Grande Fratello abbiamo previsto l’ingresso di una persona che gli potrebbe interessare. È un ragazzo stupendo”.

Le ultime novità sul “Grande Fratello Vip”

Intanto nella giornata del 5 dicembre terminerà l’ultima edizione di “Tú sí que vales“, il talent show di origine spagnola che vede come giudici Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. La rete quindi, per riempire il buco lasciato dal talent show, starebbe pensando ad una rivoluzione dei suoi palinsesti.

Infatti, secondo l’ultima indiscrezione rilasciata sul sito di “CheTvFa“, dal 12 dicembre il “Grande Fratello Vip” potrebbe andare in onda il lunedì e il sabato. Per il momento non c’è ancora nessuna ufficialità dietro questa notizia, ma di certo questo spostamento potrebbe servire sia al reality show, che ritorna così al doppio appuntamento, che a Mediaset per riempire il buco lasciato da “Tú sí que vales”.