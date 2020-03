Grande Fratello Vip, Asia Valente ci ricasca e offende Sossio: "Handicappato". Sarà squalificata?

Asia Valente ci ricasca e commette un’altra gaffe imbarazzante al Grande Fratello Vip, apostrofando in modo molto poco carino ed infelice il coinquilino Sossio Aruta; parole destinate a far discutere e forse anche a determinare la squalifica della influencer definitivamente dalla gara, che durerà fino al mese di aprile.

Dopo le scuse di Antonio Zequila ad Adriana Volpe avvenute la scorsa sera mentre i coinquilini erano intenti a preparare la cena – i due avevano avuto un acceso diverbio durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip a causa di alcune rivelazioni fatte da Antonio circa una conoscenza talamica avuta con la Volpe molti anni prima – sembrava che nella casa di Cinecittà finalmente ci fosse pace e armonia fra tutti i concorrenti o quasi tutti, visto che Antonella continua a lanciare battute velenose contro Licia Nunez, mentre Valeria Marini lancia frecciatine al vetriolo alla sua rivale.

Asia Valente a rischio squalifica

Ormai siamo abituati al fatto che al Grande Fratello Vip tutto può cambiare nel giro di poco, infatti è bastato pochissimo alla Valente per commettere una nuova gaffe epocale, che adesso però potrebbe costarle molto cara. Sossio Aruta ha voluto fare uno scherzo alla sua coinquilina Asia Valente, gettando addosso alla influencer un secchio di acqua fredda.

Uno scherzo però che ha fatto reagire molto male l’ex coniglietta di Playboy, che si è lasciata scappare: “Ma cos’è? Sei handicappato?“. Stavolta la frase di Asia non è passata inosservata, tanto che Patrick Pugliese, che era presente ed ha assistito alla scena, ha ritenuto inopportuna e davvero molto grave l’esternazione della coinquilina, ammonendo la stessa con un: “Ma non dire certe cose…Ti prego“.

Non è la prima volta che Asia cede a dei commenti offensivi, infatti la scorsa settimana aveva dato del “Down” all’ex cavaliere di Uomini e Donne, Sossio Aruta, ricevendo per questo una clamorosa strigliata da parte di Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del reality. Asia non sembra aver collegato il cervello alla bocca, così come le era stato consigliato da Signorini, offendendo ora non solo Sossio ma tutte le persone che hanno una disabilità.

Sono in tanti a richiedere in queste ore l’immediata squalifica della concorrente, che sembra sia recidiva e non accenni ad assumere un comportamento rispettose nei confronti del pubblico a casa. Subito dopo aver fatto la sua esternazione, la Valente si è subito resa conto dell’errore, quindi è scoppiata in lacrime, temendo ci possano essere delle ripercussioni nei suoi confronti. Antonella Elia ha cercato in tutti i modi di consolare la gieffina dicendo di vedere Asia Valente molto pentita, per poi suggerire alla influencer di lavorare di più su se stessa.