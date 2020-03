Grande Fratello Vip, Aristide Malnati è il secondo finalista

Le emozioni in questa puntata del “Grande Fratello Vip” non sono mancate e da come anticipato già nei giorni scorsi, il pubblico ha assistito ad una doppia eliminazione. Dalla prima nomination viene eliminata la disc jockey Fernanda Lessa e poi dal televoto flash Sara Soldati.

Queste eliminazioni sono causate dalla decisione degli autori di anticipare la finale del “Grande Fratello Vip” nella giornata dell’8 aprile a causa di alcuni problemi organizzativi dopo lo scoppio del Coronavirus in Italia. Ma oltre a toccare l’argomento degli eliminati, nelle ultime due puntate sono stati scelti anche i nomi dei finalisti.

Aristide Malnati è il secondo finalista del “GF Vip”

Nella scorsa puntata del “Grande Fratello Vip” viene nominato come primo finalista del “Grande Fratello Vip” Sossio Aruta, che con il 39% delle preferenze, al televoto flash ha battuto Teresanna Pugliese, Licia Nunez e la seconda eliminata di quella diretta, Valeria Marini.

Gran parte della puntata del 25 marzo è stata dedicata alla scelta del secondo finalista. Inizialmente a tutti i concorrenti nella Casa viene chiesto di scegliere chi per loro non merita di andare in finale, e quasi tutti optano per il nome di Antonio Zequila.

Antonio Zequila ha scelto di portare con sé al televoto Sara Soldati, mentre da qui è partita una lunga catena che porta in nomination anche Teresanna Pugliese e Aristide Malnati. Il pubblico da questo televoto flash a quattro decide di eliminare Sala Soldati, e quest’ultima ringrazia il conduttore per la bella esperienza che ha vissuto nella Casa.

Le sorprese però non finiscono qui, poiché Alfonso Signorini, parlando ai restanti tre concorrenti del televoto flash, ha dichiarato: “Teresanna, Aristide e Antonio alzatevi in piedi. Il secondo finalista di questa edizione di Grande Fratello Vip è Aristide!”. Il paleontologo, emozionato per la decisione del pubblico, è riuscito a malapena a ringraziare tutti.