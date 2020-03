Grande Fratello Vip, Antonella Elia senza freni su Antonio Zequila: "E’ veramente un verme"

Durante il daytime del “Grande Fratello Vip” ondato in onda il 24 marzo, Antonio Zequila ha accusato Sossio Aruta di essere una persona volgare, poiché non avrebbe nessun tipo di rispetto per Fernanda Lessa che sta prendendo un antibiotico a causa di un forte dolore ai denti.

Antonella Elia, che ha già avuto alcune scaramucce con Antonio Zequila, rimprovera il gieffino di essere una persona volgare. L’unica a prendere le difese di “Er mutanda” è Licia Nunez: l’ex modella prega Zequila di non cascare in nessuna provocazione della Elia.

Antonella Elia attacca Antonio Zequila

L’ex valletta di Raimondo Vianello, prima in confessionale e poi nella stanza da letto con Sossio Aruta, accusa Zequila di essere sia un verme che una persona falsa, poiché spesso nella Casa cerca di creare delle amicizie fasulle con il solo scopo di non andare in nomination.

Antonella Elia, sul conto di Antonio Zequila, rivela: “Mi sconvolge che vada a chiedere alla gente di votare un’altra persona, è veramente un verme”. Mentre in confessionale specifica la sua frase: “Il verme è un insetto, bruttino, strisciante e che sta nel centro della mela, nel torsolo della mela. Mi sembrava una rappresentazione adatta di come mi appare Antonio ultimamente”.

Le rivelazioni della Elia nei confronti di Antonio Zequila non si fermano qui: “Fondamentalmente Zequila tradisce, non è vero, anche lui è fasullo. Gioca per conquistare nuove amicizie perché non vuole andare in nomination. Quindi anche con Sossio fa un gioco un po’ viscido e un po’ sleale”.

In realtà le cose sono cambiate rapidamente anche tra Antonella Elia e Sossio Aruta, poiché i due si sono resi protagonisti di una furente lite. Ormai gli umori nella Casa sembrano essere appesi ad un filo, ed a poche settimane dalla finale, sembrano essere saltati quasi tutti i rapporti d’amicizia nati nelle scorse settimane.