Grande Fratello Vip: Antonio Zequila attacca Sossio Aruta, ma Alfonso Signorini prende le sue difese

La finale del GF Vip, vinto da Paola Di Benedetto, ha visto la presenza di Antonio Zequila e Licia Nunez, eliminati proprio durante la semifinale del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e Pupo. I due, con un collegamento da Roma, sono intervenuti spesso per dire la loro in merito ai finalisti.

Come ben sappiamo, Antonio Zequila e Sossio Aruta si sono lanciati spesso delle frecciatine negli studi di Cinecittà. Nella Casa infatti abbiamo assistito a dei duri confronti tra i due, e nonostante gli sforzi, Aruta e Zequila non sono mai riusciti a trovare un punto d’incontro.

L’attacco di Antonio Zequila nei confronti di Sossio Aruta

“Er Mutanda”, interpellato da Alfonso Signorini, ha dichiarato nei riguardi del calciatore: “Sono contento che i ragazzi abbiano mantenuto il mio fantasma nella Casa, e lui che mi ha accusato di essere un cafone e antisportivo, ma lui è stato mandato via dai professionisti dopo una squalifica di otto mesi per una rissa in un campo di calcio”.

Per Sossio Aruta questo paragone è totalmente fuori luogo, e invita Antonio Zequila a documentarsi meglio, poiché lui non sa tutte le dinamiche di quella vicenda. L’attore comunque continua ad inferire nei suoi confronti, sottolineando che a causa di quella rissa in campo, è passato ai dilettanti.

Le frecciatine di Antonio Zequila però non si fermano qui: “Spero che questa sera tu possa vincere così puoi pagare gli alimenti a tua moglie”. Qui Sossio Aruta però non si trattiene più: “Sei veramente un cafone, la mia ex moglie non avanza neanche un centesimo da me, sono sei anni che pago tutti i mesi gli alimenti”.

In questo caso interviene anche Alfonso Signorini e dichiara che Sossio Aruta, probabilmente per eleganza, non ha rivelato di alzarsi spesso alle quattro del mattino per andare a scaricare le cassette di verdura con il solo scopo di mantenere la sua famiglia.