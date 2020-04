Alfonso Signorini festeggerà il compleanno in videochiamata col suo compagno"

Sono 56 per il direttore del settimanale “Chi”, Alfonso Signorini, attuale conduttore di questa nuova, oramai agli sgoccioli, edizione del “Grande Fratello Vip”. Un edizione nata tra mille difficoltà, e continuata con le medesime difficoltà, forse anche acuite a causa del Coronavirus che ha reso obbligatorio continuare la trasmissione senza pubblico, fattore fondamentale in una trasmissione come un reality show.

Nonostante tutto però, Signorini non si è dato per vinto e ha portato avanti la trasmissione con grande maestria e caparbietà, infatti si può dire che questa edizione, nonostante le difficoltà, sia stata comunque un ottimo successo di ascolti, capace infatti di acquisire, ad ogni puntata, una buona fetta di share.

Oramai il programma è quasi giunto al termine, manca infatti solo il gran finale con il vincitore per dichiararsi conclusa l’esperienza del GF Vip; allo stesso tempo, in questo frangente dove il Coronavirus fa da protagonista in tutto il mondo, Signorini si trova costretto a passare il suo compleanno in assoluta solitudine.

Come ha di fatto dichiarato ad Adnkronos, trascorrerà il suo 56esimo compleanno da solo in casa a Milano, in compagnia solo di una bottiglia di vino, di una torta fatta in casa, da lui preparata ed in compagnia del suo compagno tramite una videochiamata. Anche Signorini infatti, così come tante persone in questo periodo, non possono trascorrere il proprio compleanno con la persona che si ama.

A tal proposito infatti il conduttore afferma: “Oggi festeggerò il mio compleanno mettendomi stasera in conference call con il mio compagno e spegnerò le candeline con una Sacher preparata da me e una bella bottiglia di vino. Durante questo periodo di quarantena ho scoperto di essere bravissimo a fare le torte”.

Da sempre molto riservato sulla sua vita privata, si può dire che è stato quasi uno scoop l’aver scoperto che Signorini fosse fidanzato. Solo qualche tempo prima infatti il conduttore era fidanzato con Paolo Galimberti, imprenditore e politico, Vice Presidente Tesoriere di Forza Italia in Lombardia e fu proprio per lui che fece coming out con la sua famiglia, poi in seguito si lasciarono. Non si conosce ancora l’identità del nuovo compagno di Signorini, ma molto probabilmente in futuro sarà possibile conoscerlo.