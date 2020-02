Grande Fratello Vip, Andrea Montovoli si ritira definitivamente dal gioco

Al Grande Fratello Vip le sorprese non mancano mai e nemmeno i colpi di scena. Infatti, nelle ultime ore, l’attore Andrea Montovoli ha abbandonato il reality show di canale 5. Come ben sappiamo, il ragazzo, è stato in galera qualche anno fa e per lui, partecipare al Grande Fratello Vip, significa superare quel momento buio vissuto circa 17 anni fa.

Una delle coinquiline ha fatto di tutto affinché Andrea cambiasse idea. Stiamo parlando della conduttrice Adriana Volpe. Quest’ultima, con fare dolce e sensibile, ha provato a dissuadere il ragazzo e a convincerlo a cambiare idea. Montovoli, com’è già noto, ha espressamente pronunciato le seguenti parole per giustificare la sua decisione: “Non sono entrato nella casa del Grande Fratello Vip per vincere il montepremi. Sono venuto per trovare il mio tesoro. Ora ho bisogno di andare via.”

Andrea ha deciso di attendere l’esito del televoto prima di abbandonare il programma. Le parole della Volpe non sono state efficaci affinché il ragazzo riflettesse e cambiasse la sua decisione insindacabile. Sono passati quasi 50 giorni dall’inizio del reality show ed iniziano ad emergere le fragilità dei concorrenti più sensibili.

Nella casa del Grande Fratello Vip non c’è spazio solo per accogliere lo sfogo ed il ritiro di Andrea Montovoli. Infatti, negli ultimi giorni, uno dei concorrenti più bersagliati è stato senza dubbio Andrea Denver. Il ragazzo, preso di mira da Clizia Incorvaia per la nomination di venerdì scorso, ha versato davvero molte lacrime per l’accaduto in casa.

Nonostante siano entrati come i due bellocci di questa quarta edizione del GF Vip, Andrea Montovoli e Andrea Denver si distinguono soprattutto per i loro modi garbati e gentili. Poche strategie e molta trasparenza nelle loro azioni all’interno della casa più spiata d’Italia. Per sopperire all’abbandono di Montovoli, è entrato un nuovo concorrente: Sossio Aruta. Esperienze televisive pregresse sia nel reality ‘Campioni’ sia ad Uomini e Donne e a Temptation Island Vip.