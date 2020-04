Grande Fratello Vip, Andrea Denver attacca la produzione per non aver mandato in onda i video della sua fidanzata

Dei video registrati di Anna Wolf, la bella influencer fidanzata con Andrea Denver, se ne è parlato già durante il periodo della messa in onda del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto dal giornalista Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara.

Proprio a causa di questa possibile censura, la ragazza ha deciso di pubblicare uno dei video sul suo profilo Instagram. In questo video Anna saluta ed esterna tutti i suoi sentimenti nei confronti di Andrea Denver. Nonostante non abbia detto nulla di compromettente, Alfonso Signorini, insieme ai suoi autori, hanno optato di non mostrare nulla al gieffino.

L’attacco di Andrea Denver

I motivi dietro a questa decisione restano tutt’oggi ancora avvolti nel mistero, ma il modello non sembra aver apprezzato particolarmente la loro scelta. Infatti in una intervista rilasciata a “Fanpage“, Andrea Denver si dichiara molto deluso di come la produzione abbia fatto di tutto per bloccare le sorprese fatte dalla sua fidanzata.

Ecco quando detto da Andrea Denver in merito a questa vicenda: “Anna aveva mandato due video alla produzione del Grande Fratello che non sono mai stati trasmessi. Credo fosse compito del GF farla venire, non il contrario. Patrick mi ha raccontato che in passato aveva avuto una fidanzata americana ed erano stati loro a farla venire in Italia. Tra l’altro, sapevano che fino al 10 febbraio Anna sarebbe stata in Europa. Non so perché non l’abbiano fatta venire. Non so nemmeno perché non mi abbiano fatto altre sorprese oltre a quella dei miei genitori“.

Andrea Denver ci tiene poi a sottolineare che la redazione, compreso Alfonso Signorini, sapessero dell’esistenza della sua fidanzata ben prima del suo ingresso nella Casa del “Grande Fratello Vip“. Infatti ammette che, oltre ad averlo detto durante ai provini, avrebbe fatto il suo nome anche durante una intervista.

Infine il veronese commenta anche la foto di Elisa De Panicis, anch’essa ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, pubblicata a San Valentino, che la ritraeva sul letto in compagnia proprio di Andrea Denver. L’influencer rivela che tra i due c’è solamente una bella amicizia, rivelando di aver fatto quella foto molto prima di conoscere Anna.