Andrea Denver, il rapporto con la fidanzata Anna e le parole su Clizia

Una lunga intervista tramite diretta Instagram ha visto protagonista il quasi finalista del “Grande Fratello Vip” Andrea Denver; un’intervista concessa a Salotto Salemi, gestito ovviamente da Giulia Salemi. Quasi tutti i partecipanti della casa sono passati per Giulia, ed era quindi scontato che anche Andrea facesse la sua intervista, d’altronde tra lui e Giulia vige anche una bella amicizia.

Uno dei desideri di Denver al momento è poter riabbracciare la sua amata Anna Wolf, che in questo momento si trova in America e sono quindi impossibilitati ad incontrarsi. Inoltre Andrea non nega di voler continuare la sua vita in America, nonostante sia diventato molto famoso in Italia; spera infatti che al più presto possano riaprire le frontiere per poter ritornare alla sua vita.

Inoltre il ragazzo svela come ha reagito la sua Anna una volta appreso del rapporto che si era creato con Adriana Volpe; la ragazza infatti era in costante contatto con la famiglia di Denver e inoltre le veniva tradotta sempre ogni cosa riguardante le puntate del GF Vip. A tal proposito Andrea afferma che la ragazza non è stata affatto gelosa della situazione, in quanto tra lui e Adriana c’è solo ed esclusivamente un rapporto di pura amicizia.

Denver infatti ha raccontato in merito: “No, non era gelosa di Adriana. L’ho detto più volte, il mio apprezzamento nei suoi confronti non si fermava al fattore estetico ma andava oltre. Adriana è stata un punto di riferimento“. Il giovane aggiunge anche che si era creato un ottimo feeling con molte persone nella casa, tanto che hanno anche creato un simpatico gruppo whatsapp con il quale si mantengono in contatto.

Da sempre notoriamente timido, Denver a questo giro si apre molto con la Salemi, raccontando di come abbia conosciuto Anna e di come i due si siano innamorati; la cosa che più ha colpito il ragazzo è stato soprattutto il fatto che nonostante Anna lavorasse nel mondo della moda, aveva un ottimo rapporto con il cibo, tanto che il ragazzo rivela: “Quando ha ordinato la pasta e mangiava il pane… io lì ho detto cavoli, mi piace. Poi da lì mi sono trovato bene“.

In ultimo il ragazzo parla di Clizia Incorvaia, di quel litigio in piscina che è costato caro alla ragazza, in quanto è stata poi squalificata dal reality a causa delle parole rivolte a Denver; a tal proposito Denver afferma che non ha niente contro Clizia e spera che per lei le scuse fatte a tutti in studio siano state sincere: “No, non ci siamo sentiti però io voglio rimanere in buona fede e pensare che le parole in studio fossero sentite. A me è bastato quello“.