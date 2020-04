Andrea Denver parla di Andrea Damante: "Con Giulia è felicissimo"

Recentemente Andrea Denver è stato protagonista di una diretta Instagram con il settimanale “Chi“, con il quale ha avuto modo di parlare dell’amicizia che dura da quindici anni con Andrea Damante. Per questo motivo l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip“ ha avuto la possibilità di commentare il ritorno di fiamma con Giulia De Lellis.

Denver ha sottolineato che Damante è sempre rimasto molto legato alla De Lellis, anche nel momento in cui è terminata la loro relazione, a dimostrazione di un rapporto che non è mai del tutto terminato. Queste sono state le dichiarazioni al riguardo del modello che ha affermato: “Conosco Andrea da 15 anni, ci siamo sentiti in questi giorni e mi ha detto del suo ritorno con Giulia“.

Denver si è detto contento di questa notizia, se rende felice l’amico: “L’importante è la propria felicità e io so che Andrea con lei è felicissimo“. Nel corso dell’intervista ha parlato anche della sua amicizia con Giulia De Lellis, facendo alcune confessioni intorno ad Andrea Damante.

In particolare ha ricordato la parentesi americana per motivi lavorativi e l’incontro con Giulia De Lellis, sulla quale ha speso delle parole di stima: “Quando loro venivano in America noi ci vedevamo sempre”. Questo il pensiero di Andrea Denver sulla fidanzata di Damante: “Anche lei è simpaticissima”.

Poi ha fatto notare che la possibilità per la coppia di passare la quarantena insieme rappresenta un’occasione importante. Andrea Denver ha espresso queste parole nel merito: “Sono contento che stiano passando questa quarantena insieme, intensamente, e che abbiano questa possibilità di ricominciare”. Infine ha lanciato un messaggio importante: “L’amore vince sempre, ogni tanto ci sono degli ostacoli, si affrontano e si può ricominciare”.