Grande Fratello Vip, Andrea Damante e Giulia De Lellis potrebbero far parte del cast

I lavori per la quinta edizione del “Grande Fratello Vip” stanno andando avanti a vele spiegate. Alfonso Signorini, oltre alla conferma di Pupo, in una diretta Instagram ha annunciato di aver già concordato con due vip molto importanti. Tutti gli indizi sembrano far pensare alle sorelle Buccino, che pare abbiamo accettato la proposta.

Per il cast però si mormora anche il nome di Michela Quattrociocche, attrice che da poche settimane si è lasciata con l’ex calciatore Alberto Aquilani. Per il ruolo di opinionista femminile la rete sarebbe indecisa su tre nomi: Adriana Volpe, Antonella Elia e Giulia De Lellis.

Un nuovo nome per il cast

Nel numero del 20 maggio 2020 del settimanale “Novella 2000“, diretto da Roberto Alessi, si parla della coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante. Secondo il settimanale, Alfonso Signorini vorrebbe proprio l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” negli studi di Cinecittà, per poi lanciare una bomba.

Infatti, secondo la rivista, insieme a Giulia De Lellis, che resta la favorita di Alfonso Signorini, potrebbe esserci anche il suo fidanzato Andrea Damante in versione concorrente: “Nella squadra, confermato Pupo, che nel precedente Gf Vip era opinionista con Wanda Nara, moglie del calciatore Mauro Icardi. Ma, ecco il punto: Signorini su Wanda Nara nulla ha detto. Ha invece precisato che già l’anno scorso avrebbe voluto la De Lellis. Lei in studio. Nella Casa, forse concorrente, il fidanzato Damante. Pieno di share assicurato”.

E ci sono buone probabilità che Andrea Damante dica di “sì” alla proposta di Alfonso Signorini. L’agenda del Disc Jockey sembra essere libera, poiché è saltata anche la sua presenza a Tomorrowland, festival di musica elettronica che si svolge in Belgio, a causa del Coronavirus. Per il momento si tratta di una semplice indiscrezione, ma che può diventare realtà nelle prossime settimane.

Andrea Damante ha poi già partecipato alla prima edizione del “Grande Fratello Vip“, venendo eliminato a poche settimane dalla finale. Quella edizione è stata vinta dalla “ciociara” Alessia Macari, mentre Gabriele Rossi, Valeria Marini e Stefano Bettarini si sono classificati rispettivamente secondo, terza e quarto.