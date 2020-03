Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ricorda la storia d’amore tra Pupo e Barbara D’Urso

Si parla da anni di una presunta relazione tra il cantante Pupo e Barbara D’Urso. Il tutto è iniziato nel 2010, quando la canzone dell’artista intitolata “La storia di noi due” è diventata la sigla dei promo di Sky, trovando un forte successo nonostante non sia stato uno dei cavalli di battaglia di Pupo.

Pupo in una intervista a “Sky Sport 24“, rivela di aver scritto questo brano per Barbara D’Urso: “Ad essere sincero, questa canzone l’ho scritta nel 1981 e dedicata ad una grande donna di Mediaset che oggi fa la conduttrice e con cui ho avuto un flirt. Era Barbara D’Urso. Ho scritto parole e musica per lei. E questa è la prima volta che lo dico”.

Barbara D’Urso in realtà ha sin da subito smentito questa voce, rivelando quindi di non aver mai vissuto nessuna storia d’amore con Pupo. Per la sua intervista a “Sky Sport 24”, Pupo viene mandato in tribunale dalla D’Urso, poiché quest’ultima chiese un risarcimento danni di 50 mila euro per diffamazione. Nel 2014 il Tribunale ha dato ragione a Pupo, costringendo la D’Urso a pagare le spese processuali.

Alfonso Signorini stuzzica Pupo

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” si ritorna nuovamente a parlare dei rumors sulla presunta relazione tra Pupo e Barbara D’Urso. Nella Casa si stanno scontrando Antonio Zequila e Adriana Volpe, dove l’attore rivela di aver avuto una relazione con la conduttrice della Rai, mentre quest’ultima smentisce questa indiscrezione.

Pupo dice la sua su questa lite tra Adriana Volpe e Antonio Zequila: “A me è capitato con una donna famosa, con cui ho avuto una storia”. Alfonso Signorini stoppa immediatamente l’opinionista e fa il nome di Barbara D’Urso, ma il cantante prende le distanze: “Ma io non l’ho detto, ma basta! È capitato che lei poi ha negato. Perché? Può capitare che a uno scappa una parola”.