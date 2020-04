Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini fa un bilancio della sua edizione: "Ho cercato di fare il meglio possibile"

La finale del “Grande Fratello Vip“, andata in onda nella giornata dell’8 aprile, è stata vinta da Paola Di Benedetto, mentre in seconda e terza posizione si sono classificati rispettivamente Paolo Ciavarro e Sossio Aruta. I favoriti, cioè Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese, non riescono a conquistarsi il podio.

È stato molto apprezzato il gesto di Paola Di Benedetto, che dopo essere stata proclamata la vincitrice del “Grande Fratello Vip”, ha dichiarato immediatamente di voler donare i 100 mila euro al progetto di Mediafriends chiamato “Aiutiamo chi ci aiuta”, che sostiene la Protezione Civile italiana.

Le parole di Alfonso Signorini

L’esordio del giornalista non è stato per nulla facile, poiché ha dovuto condurre in un clima totalmente inaspettato. Infatti, proprio a causa del Covid-19, il palinsesto di Mediaset è variato più volte, costringendo Alfonso Signorini ad emigrare in vari studi, facendo anche a meno di Wanda Nara, una delle opinioniste di questa edizione. Nelle ultime puntate, infatti, negli studi è presente solamente Pupo, mentre l’influencer si sul lago di Como insieme alla sua famiglia.

Alfonso Signorini, come riportato dal sito “TGcom24” dichiara: “Era la mia prima volta e non è stato facile per tante ragioni che è inutile spiegare, tanto quello che è successo lo sappiamo tutti. Ho cercato di fare del mio meglio e ringrazio con tutto me stesso il pubblico che ci ha seguito e mi ha spronato con grande entusiasmo e fedeltà, puntata dopo puntata. Di fronte alle difficoltà ho tirato fuori il mio essere montanaro”.

Il direttore del settimanale “Chi” ammette che condurre questa edizione del “Grande Fratello Vip” è stato un po’ come scalare l’Everest, poiché non era pronto ad una esperienza del genere. Ciò nonostante, dichiara di aver dato tutto se stesso, ringraziando nel finale Mediaset e Pier Silvio Berlusconi per la fiducia datagli.