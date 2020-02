Grande Fratello Nip, Barbara D’Urso conferma: "Ritornerà a settembre"

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più presenti nelle reti “Mediaset”. La “Barbarella” infatti conduce fino a questo momento le sue due trasmissioni storiche “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live“, e di domenica in prima serata porta in TV “Live – Non è la D’Urso“.

Ma i suoi impegni televisivi non sembrano essere finiti qui. Nella sua intervista rilasciata al sito “ItaliaOggi” la D’Urso ha confermato la prossima edizione del “Grande Fratello“, svelando anche il mese di inizio. A causa dei numerosi impegni però dovrà rinunciare a “La Dottoressa Giò“.

L’intervista a Barbara D’Urso

Come noto, l’edizione del “Grande Fratello Vip” è stata prolungata con l’ingresso delle tre nuove concorrenti: Asia Valente, Teresanna Pugliese e Sara Soldati. Per questo motivo, oltre ad aver annullato momentaneamente “L’Isola dei Famosi”, ha scombussolato molti altri programmi nei palinsesti in Mediaset.

Smentisce, almeno per questo 2020, una terza edizione de “La Dottoressa Giò” poiché sta lavorando duramente per prepare il GF: “No, non ce la faccio, saltiamo un anno. E poi a settembre parte il mio Grande Fratello”.

Oltre alle sue trasmissioni televisive, Barbara D’Urso vuole diventare una produttrice: “Ci ho pensato e ci penso a fare la produttrice. E probabilmente lo farò. Certo, la Fascino di Maria De Filippi ha una struttura consolidata da anni. Io, al momento, ho talmente tante trasmissioni da seguire in contemporanea, da scrivere, realizzando pure format orginali come Live – Non è la D’Urso”.

La conduttrice parla degli ascolti registrati negli ultimi anni, dichiarando che agli inizi anni del 2000 quando condusse il “Grande Fratello” è arrivata a toccare attorno il 45% di share, mentre con “La Fattoria” il 35-40%. Oggi invece i tempi sono totalmente cambiati, a causa di Sky, degli smartphone e dei computer: “Adesso il 20% è un successo pazzesco […] Ma la TV generalista continuerà sempre ad esistere”.