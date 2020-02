Live – Non è la D’Urso, il fidanzato della Elia grida al complotto. Barbara D’Urso replica: "Hai fatto una buffonata"

Il fidanzato di Antonella Elia, Pietro Dalle Piane, è stato ospite della puntata del 10 febbraio 2020 del talk show Live – Non è la d’Urso, dove si è sottoposto alla macchina della verità, a causa del crescente rumors che serpeggia in rete – e non solo – circa un suo riavvicinamento a Fiore Argento – sua ex compagna, proprio nel momento in cui Antonella è chiusa nella Casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip 4.

L’ultimo appuntamento con il talk serale condotto da Barbara D’Urso non è stato certo facile, tra le nuove verità di Nina Moric – che ha avuto un acceso confronto con gli sferati – ma anche i retroscena inediti raccontati da Morgan dopo la lite con Bugo al Festival di Sanremo, ed ancora Loredana Lecciso al vetriolo contro Romina Power.

Pietro Delle Piane sbotta contro Barbara D’Urso

Dopo essersi sottoposto alla macchina della verità, Pietro Delle Piane sembra non averla presa bene, mettendo non solo in discussione l’affidabilità dello strumento di rivelazione, ma anche la buona fede del programma. Durante la rivelazione fatta dalla macchina della verità sono state sottoposte a Pietro delle domande circa il suo recente incontro con Fiore Argento, paparazzati insieme da un noto settimanale di gossip.

Secondo la macchina, Pietro avrebbe mentito alla domanda se abbia incontrato Fiore solo una volta; Delle Piane ha più volte ribadito di non aver mai tradito la sua attuale compagna. “È manipolato” – ha detto Pietro più volte, che poi ha lanciato una pesante accusa, ipotizzando perfino un complotto ai suoi danni, per fornire nuove argomentazioni per il Grande Fratello Vip, che andrà in onda lunedì 10 febbraio in prima serata su Canale 5.

Pietro dunque non ci sta e sbotta, dicendo: “Solo sulle domande riguardo il tradimento ha segnato no, è fatto apposta per farlo poi vedere ad Antonella”. Il fidanzato della Elia ha quindi ribadito che le sue verità sono uscite come delle falsità; una manipolazione che – secondo Pietro – sarà presentata ad Antonella nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip per alimentare i suoi dubbi e la sofferenza di questo momento.

Una cosa che già abbiamo visto lo scorso anno con Francesca De André e Giorgio Tambellini. Dopo le accuse mosse da Pietro, Barbara D’Urso ha preso la parola e replicato seccamente al Delle Piane: “Stai dicendo che è organizzato da me?” – quindi ha chiosato dicendo: “hai fatto una sceneggiata, una buffonata“. L’attore ha continuato a dire che anche con Ivan Gonzalez la macchina dava dei risultati sorprendenti, ma lui crede invece alle parole di Ivan.