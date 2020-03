Gossip Girl, Thomas Doherty entra nel cast del reboot della serie

Sta prendendo sempre più forma il progetto del reboot di Gossip Girl, famosa serie dell’emittente televisiva Cw, che andrà in onda su HBO Max. Del progetto non si sa molto ancora se non che vedrà protagoniste le storie degli studenti di uno dei licei più importanti ed esclusivi di New York, lo stesso di quello dei protagonisti della serie originale, e sarà ambietato 8 anni dopo gli eventi dell’ultima stagione originale, non escludendo il ritorno di qualcuno del cast originale.

La serie originale che è andata in onda dal 19 settembre 2007 al 17 dicembre 2012, è stata trampolino di lancio nella carriera di molti dei suoi interpreti tra cui Blake Lively, che nella serie tv interpretava il personaggio di Serena Van der Woodsen.

Troviamo poi Leighton Meester come Blair Waldorf, Penn Badgley, nella serie era Dan Humphrey, Chace Crawford, che interpretava Nate Archibald ed Ed Westwick, con il ruolo di Chuck Bass.

Il reboot vedrà tra i suoi protagonisti gli attori Emily Alyn Lind, già vista nella serie Revenge, Whitney Peak, vista nella serie di Netflix The Chilling Adventures of Sabrina, Eli Brown, visto in Pretty Little Liars: The Perfectionists, spinoff di Pretty Little Liars, Johnathan Fernandez, già visto in Lethal Weapon, e Jason Gotay, famoso per la sua performace nel musical Peter Pan Live!.

Ultimo in ordine di tempo ad essersi aggiunto al cast é l’attore scozzese Thomas Doherty. L’attore é famoso a livello internazionale per aver interpretato il ruolo del figlio di Capitan Uncino, Harry Hook, nei film originali Disney Descendants 2 e Descendants 3, che hanno come protagonisti i figli dei perosnaggi delle favole disney, ed il ruolo del vampiro Sebastian nella seconda stagione di Legacies, spinoff di The Originals, a sua volta spinoff di The Vampire Diaries.