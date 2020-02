GFVip, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia fanno sognare. Eleonora Giorgi: "Lei sembra me"

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia saranno i nuovi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Al Grande Fratello Vip sembra si stia creando se non una coppia – è ancora troppo presto per dirlo, anche se i presupposti ci sono tutti – almeno una bella amicizia che, proprio nel corso dell’ultima puntata – andata in onda venerdì 31 gennaio 2020 in prime time su Canale 5 – ha ricevuto la benedizione della mamma del gieffino, l’attrice Eleonora Giorgi.

L’ex compagna di Massimo Ciavarro – che ci si aspetta interverrà nelle prossime puntate del reality – ha fatto una bella sorpresa al figlio Paolo, entrando nella casa di Cinecittà per una breve incursioni; occasione questa per conoscere anche Clizia, l’ex moglie di Francesco Sarcina, che negli ultimi tempi è stata al centro di una bufera mediatica in seguito ad una presunta storia di tradimento che la riguarderebbe.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia fanno sognare Eleonora Giorgi

Tra le grandi scoperte della quarta edizione del Grande Fratello Vip c’è sicuramente Paolo Ciavarro, il figlio dei più celebri attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, che ha già mosso i primi passi in tv grazie a Barbara Palombelli e a “Forum“. Paolo finalmente sta mostrando al grande pubblico televisivo di Canale 5 il suo bel carattere, un’animo dolce, sempre pronto a sostenere gli altri e a fare squadra.

E’ cosa ormai nota a tutti il fatto che Paolo ha creato un bellissimo feeling con Clizia Incorvaia, che sembra fosse già stata notata dalla Giorgi, prima dell’inizio della trasmissione:”Io avevo detto che ci sarebbe stata una persona che gli sarebbe piaciuta molto…E mi riferivo proprio a Clizia” – quindi l’attrice ha aggiunto – “Ragazzi state facendo sognare migliaia di ragazze a casa. E sperano tanto che vi mettiate insieme“.

Eleonora prima di andar via, ha voluto riempire di complimenti la gieffina, attestandole tutta la sua simpatia, stima e rispetto. Poi il complimento che ha strappato il sorriso di tanti: “Sembri me”. Anche Alfonso Signorini ha commentato le dichiarazioni della Giorgi, dicendo che la pensa allo stesso modo.

Ci sono davvero dei tratti comuni tra la mamma di Paolo e Clizia? Magari sarà per questo che incosciamente Paolo sta così bene con la Incorvaia? Intanto i due possono sicuramente far conto sulla benedizione ufficiale di mamma Eleonora, ma Massimo Ciavarro sarà dello stesso avviso?

Paolo sta facendo sognare tutti, mostrando di avere un carattere d’oro. Tutto questo riuscirà a portarlo in finale oppure sarà schiacciato dalle logiche perverse delle strategie che si stanno ormai evidenziando all’interno della casa?