Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia risponde alle parole di Francesco Sarcina: "Non uso mia figlia per lavorare"

La bella Clizia Incorvaia è entrata nella casa del “Grande Fratello Vip” con l’obbiettivo di riscattarsi dalle ultime accuse sul proprio conto. L’influencer infatti, in una vecchia intervista del suo ex fidanzato Francesco Sarcina de “Le Vibrazioni”, viene accusata di aver avuto un rapporto extraconiugale con Riccardo Scamarcio, il loro testimone di nozze.

Clizia ha confermato di aver avuto questa notte di passione con l’attore, ma sottolineando sempre che il tutto è successo dopo la separazione da Francesco Sarcina. L’attore invece nega di aver avuto questo rapporto con Clizia e dichiara, in varie interviste, che la donna si è inventata tutto.

Clizia Incorvaia risponde a Francesco Sarcina

Le accuse di Francesco Sarcina nei confronti della sua ex non si fermano qui. Negli studi del “Grande Fratello Vip” viene fatta leggere a Clizia l’intervista del cantante al sito “Leggo”. In questa circostanza il membro de “Le Vibrazioni” dichiara che la sua vita privata è stata resa vergognosamente pubblica, attaccando chi mette i figli sui social perché non ha altro da dire. Non fa mai il nome della Incorvaia, ma il riferimento su di lei sembra ovvio.

Clizia Incorvaia, una volta letto le dichiarazioni di Francesco Sarcina, dichiara seccamente: “Sta giocando sull’ovvietà ma non può dire nulla di me, non sono mai stata fedifraga, l’ho sempre supportato. Mia figlia sui social è sempre di profilo e di spalle, non la uso per lavorare. Avevo un blog per le mamme che non esiste nemmeno più. Ho fatto la geisha, l’ho fatto tutto col cuore. Vengo da una famiglia dove la donna porta i pantaloni con grande dignità. Lo farei altre mille volte”.

Per il momento le loro strade si sono divise. Francesco Sarcina insieme alla sua band farà parte della prossima edizione del “Festival di Sanremo”, mentre Clizia deve guadagnarsi la fiducia del pubblico dopo le numerose critiche.